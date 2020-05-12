“吃蝙蝠的賣野物的造病毒的”：加拿大著名歌手網絡言論被批種族歧視

加拿大著名歌手布萊恩.亞當斯（Bryan Adams）本星期原定在英國倫敦開演唱會，但因疫情取消。他5月11日在Instegram上登出一段彈唱自己的歌曲《鋒利如刀》的視頻。並配上一段文字說明：”今晚本來應該在艾伯特皇家音樂廳演出，但是拜那些f–king吃蝙蝠的、賣野味的和造病毒的貪吃混蛋所賜，整個世界現在都停擺了。我想對他們說的除了’f–king多謝‘以外就是建議他們變成純素食主義者。”

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這段話在推特等社交媒體上引起的強烈反映。多倫多華裔活動人士吳婷婷（Amy Go）說，這屬於種族主義言論，可能引起對加拿大華人的仇恨。她感到震驚，失望和憤怒。她認為，亞當斯身為公眾人物和許多人的偶像，說出這樣的話是“如此的不負責任和如此、如此、如此、如此的種族主義。”

阿爾伯塔大學公共衛生法律與政策專家考菲爾德（Tim Caulfield）教授說，亞當斯的這條帖子“憤怒，污名化，引起仇恨，科學上胡扯”。他表示可以理解人們在疫情中的沮喪，但是從一個有影響力的人嘴裡說出這種攻擊性的話對任何人都沒有幫助。

許多留言的網友還是表達了對他的歌曲的喜愛。動物權益組織PETA發帖支持他對純素食的提倡，稱吃素可以防止下一場大流行病。“創造一個對所有物種更友善、更健康的未來要靠我們大家。”

亞當斯星期二在Instagram上向“所有受到這條帖子傷害的人”道歉，並表示自己的本意只是想抨擊野味市場里對動物的殘忍行為並提倡純素食主義。

自新冠疫情在加拿大爆發以來，針對亞裔的攻擊辱罵事件在溫哥華等地有所增加。