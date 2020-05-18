四成美國人稱今後不會購買中國產品

17日《彭博社》聯合FTI諮詢公司於5月12日至14日期間，面向1012名美國成年人進行了調查，其結果顯示，40%的受訪者表示不會再購買中國產品。針對“如果美國企業不使用中國產品（零部件），是否願意更多使用該公司產品”的提問，78%的受訪者回答：“是。”

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專家分析認為，出現上述輿論的原因是過去兩年間的中美貿易戰，加之此次新冠肺炎責任論，中國在美國內部的輿論變得十分糟糕。

此外，55%的受訪者預測，中國不會遵守1月同美國簽署的第一階段貿易協議。

《彭博社》的另一項問卷調查結果顯示，美國人對貿易保護主義的反感態度逐漸弱化。在這項問卷調查中，約66%的受訪者表示，為了美國經濟，相較於追求自由貿易協定，更傾向於提高進口限制。

有預測認為，這種情緒對6個月後的美國大選將產生不小的影響。

對此，彼得森國際經濟研究所貿易專家解釋稱：“選舉後對中國採取強硬措施的態度正成為既成事實。”

此前，美國總統特朗普在接受福克斯採訪時稱，美國可能完全切斷與中國的關係。去年8月，中美貿易戰達到高潮時，特朗普曾向美國企業稱：“說實話，我們不需要中國，沒有中國更好”，要求他們尋找備選方案。

中國的立場是無需逐一回應美國的強硬態度。中國官媒《環球時報》在社論中譴責稱：“中國在國際市場上實現巨大成長後，美國陷入了極大的不安之中。”

但輿論普遍認為，美國企業目前仍在中國開展諸多商業項目，很難像特朗普所說的那樣，輕易切斷與中國的關係。另有分析認為，美國消費者缺乏自身對中國產品依賴程度的切身感受，致使與中國關係惡化的輿論聲日益高漲。