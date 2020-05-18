特朗普：我天天服用羥氯喹 吃了一個多星期了

世界衛生組織大會194個成員國從5月18日起舉行兩天的視頻年度會議，疫情被迫世衛組織不得不採取遠距離舉行會議的方式。歐盟提出的決議草案敦促世衛組織總幹事譚德塞啟動對由該組織協調的國際抗疫鬥爭中的衛生措施進行"客觀、獨立及全面的審查"。美國總統特朗普18日在記者招待會上狠批世界衛生組織只不過就是“中國的木偶”。他還稱自己一個多星期以來天天在服用羥氯喹。

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特朗普表示，在醫生准許的情況下，他服用了10多天。他還說，很可能這種藥物是有效的。他對媒體說，雖然沒有查出他染上新冠病毒，但他媒體堅持服藥，而且定期檢測。他說，反正沒有什麼壞處。

提起世衛組織，他仍沒有消氣。特朗普在4月中旬宣布美國暫停向世界衛生組織提供經費；18日特朗普表態更加直接。他說，世衛只不過就是中國的木偶。

一名不願透露姓氏的歐盟外交官對法新社記者表示，儘管美中兩國的關係持續緊張，一些國家還是希望以協商一致的方式通過一項長期決議。不論在處理疫情上是否存在失職、研製疫苗、台灣提案等多項問題上，我們不希望迴避哪個有分歧的議題。

歐盟提議的決議草案呼籲世界衛生組織和世界動物衛生組織、聯合國糧農組織和其他國家密切合作，調查清楚它是否通過動物傳染給人類、它如何感染人類並在全世界迅速傳播，這些需要科學小組在實地的考察。中國國家主席習近平也在講話中表示，在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足。

美國駐聯合國大使布倫博格（Andrew Bremberg）18日表示，希望美方能夠加入這一共識中。

美國總統特朗普還表示，一個多星期以來，他一直在服用羥氯喹。美國新冠病毒死亡人數已經超過了9萬人。

特朗普曾表示，“羥氯喹和阿奇黴素加在一起，將是拯救患者、扭轉疫情的特效藥。。美國國家衛生研究院（NIH）4月9日宣布啟動羥基氯喹治療新冠肺炎患者的臨床試驗。