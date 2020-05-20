巴西新冠病毒病例暴增 單日死亡病例首超1000例

法新社報道說，新冠疫情在歐洲有所減弱之際，在拉美地區卻正在迅速蔓延。據法新社裡約熱內盧消息，巴西衛生部當地時間5月19日說，在過去24小時，巴西新增新冠肺炎死亡病例1179例，單日死亡首超1000例，是迄今為止死亡人數最多的一天。另外，新增確診病例17408例，累計確診271628例，累計死亡17971例。

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目前巴西確診新冠病例數是全球確診病例第三多的國家，已經超英國，僅次於美國和俄羅斯，死亡病例總數排在全球第六位。聖保羅市是巴西最大的城市，人口大約有1200萬。官員稱，大多居民都未重視保持社交距離。聖保羅有超過3000人死於新冠病毒。聖保羅市市長科瓦斯警告說，聖保羅的衛生系統可能會在兩周內崩潰。

法新社指出，許多專家認為，巴西疫情的實際情況要遠遠超過巴西衛生部公布的上述數字，原因是巴西沒有足夠的檢測手段。巴西總統博爾索納羅一直反對封鎖措施，認為這會損害國家經濟。今年三月，他發表講話呼籲市長和州長取消限制措施。博爾索納羅將關閉企業和學校以及限制公共交通稱為“焦土”政策。他把精力放在努力減少疫情對經濟的影響方面，得到許多人支持。支持者們組織了反對封鎖的集會，總統還參加了其中一些集會。中央社的報道說 巴西的抗疫工作一團亂，不少分析家指出，巴西是全球抗疫做的最差的國家之一，當各國恢復新常態生活後，巴西人很可能還不能到處自由旅行。