特朗普心血來潮 準備舉行七國集團領導人到場會議

七國集團本應於2020年6月舉行領導人會晤，但由於新冠肺炎疫情，3月20日曾改為視頻會議。5月20日，美國總統特朗普突然表示，我們希望成員國首腦能夠現場參加會議。特朗普表示，很多國家已經逐步恢復正常，這對每個成員國來說都將是一個偉大的象徵。第一個痛快答應參加會議的是法國總統馬克龍，但他也同時表示要看疫情是否允許他這樣做。

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為重新安排在戴維營舉行會議的形式，美國總統特朗普和刻意與法國總統馬克龍通了電話。馬克龍表示如果疫情允許的話，他今年6月會親自前往戴維營參加會議。特朗普在社交平台上寫道：“我正在考慮在原定日期或相近日期在戴維營重新安排召開7國集團峰會。”

加拿大總理特魯多的回復謹慎很多。特魯多表示，我們要研究一下將採取何種防疫措施，聽取專家們的建議是非常重要的。

德國總理默克爾的回復非常模糊。默克爾表示，無論七國集團會議採取何種形式，不論是視頻和其他的會議形式，我都一定會更多地爭取多邊主義。

戴維營是美國總統的休假地。戴維營興建於1938年，最早是美國政府官員的休假地，後來成為患有小兒麻痺症的美國總統小羅斯福的專用療養所。由於戴維營遮蔽在茂密的森林之中，根據1933年英國作家詹姆斯·希爾頓的小說《消失的地平線》，取名“香格里拉”。

1953年，艾森豪總統改名為“戴維營”，戴維是艾森豪孫子的名字。有一段期間改名為“三號營地”。1960年又恢復為戴維營的叫法。

戴維營仿渡假村模式，主要建築有山楊屋、樺木屋、月季屋和山茱萸屋，皆以木屋打造，別具田園風格，娛樂設施一應俱全。山楊屋是總統寓所，內設有電梯，可直接通向地下30公尺的戰時指揮室。

《戴維營協議》（Camp David Accords）是埃及和以色列達成的關於和平解決中東問題的原則性協議。該協議於1978年9月17日在美國華盛頓簽署。

七國集團成員包括美國、英國、德國、法國、意大利、加拿大和日本，1997年因俄羅斯加入而變為八國集團。2014年3月，由美國牽頭，七國集團在荷蘭海牙召開特別會議，決定聯合抵制原定6月在俄羅斯索契舉行的八國集團峰會，改在布魯塞爾舉行七國集團峰會。