蓬佩奧再批中國 稱北京捐20億美元抗疫微不足道

美國國務卿蓬佩奧5月6日在國務院舉行新聞會，抨擊中國隱瞞疫情導致全球幾十萬人死亡。

美國國務卿蓬佩奧5月20日再因新冠病毒疫情劍指中國，表示跟數十萬人命和數兆美元的損失相比，北京承諾提供的20億美元抗疫金額“微不足道”。對於中國國家主席習近平主張北京在中國爆發疫情後行事透明，蓬佩奧（Mike Pompeo）也予以反駁。他說，如果習近平希望展現透明作風，就應該舉辦記者會，允許記者提問任何問題。

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路透社報導，蓬佩奧20日在國務院記者會上表示：“習主席本周聲稱中國行事公開、透明、負責。我希望中國是這樣。”

他指控北京還是不給病毒樣本、不允許進入相關設施、審查相關討論，“還有更多其他作為”。

美中關係近幾個星期益發緊繃，蓬佩奧與美國總統特朗普皆抨擊北京處理疫情的作法。目前美國已淪為全球疫情最嚴重的國家。

特朗普也不滿世界衛生組織（WHO）回應疫情的方式，形容世衛是“中國的傀儡”，還提議讓美國退出世衛。習近平則是承諾提供世衛20億美元。

蓬佩奧對此表示：“我期待看到他們兌現那項20億美元的承諾。…跟他們帶給世界的代價比起來，中國對抗疫的貢獻微不足道。”

蓬佩奧表示，“這場疫病已奪走大約9萬美國人性命。自3月以來，超過3600萬美國人丟失工作，全球30萬人因此喪命。根據我們的估算，中國共產黨的失誤讓全球付出的代價可能多達9兆美元。”

另外，蓬佩奧也指控中國用“經濟報復”，威脅尋求獨立調查疫情源頭的澳大利亞。

蓬佩奧還指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）“跟北京=關係異常緊密…早在目前的大流行之前（就是這樣）”，這種情況“令人深深不安”。

蓬佩奧並指出，美國已投入大約100億美元幫助國際抗疫，包括在疫苗研究、提供預備資金和人道援助等層面。