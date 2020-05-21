傳美擬退出“開放天空條約” 北約將召集緊急會議

美國政府官員表示，美國打算退出“開放天空條約”（Open Skies Treaty），因為俄羅斯不斷違反這項條約的規定。為此各成員國北約常駐代表22日將召開緊急會議。德國外長呼籲美國重新考慮上述決定。

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“開放天空條約”目前有34個國家加入，容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以搜集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任。

有線電視新聞網（CNN）報導，一名政府消息來源人士透露，這項消息可能於22日宣布。

資深官員指出，根據此一條約的退出條件，美國將在6個月後正式退出。

特朗普政府讓美國退出重大條約已非第一回。在此之前，美國已於去年退出與俄國簽定的《中導條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty。全稱為《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》。