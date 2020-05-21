訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
政治

傳美擬退出“開放天空條約” 北約將召集緊急會議

發表時間：

Donald Trump descend de l'hélicoptère Marine One avant de partir pour le Michigan le 21 mai 2020
Donald Trump descend de l'hélicoptère Marine One avant de partir pour le Michigan le 21 mai 2020 © Susan Walsh/AP/SIPA
作者： 法廣

美國政府官員表示，美國打算退出“開放天空條約”（Open Skies Treaty），因為俄羅斯不斷違反這項條約的規定。為此各成員國北約常駐代表22日將召開緊急會議。德國外長呼籲美國重新考慮上述決定。

廣告

“開放天空條約”目前有34個國家加入，容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以搜集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任。

有線電視新聞網（CNN）報導，一名政府消息來源人士透露，這項消息可能於22日宣布。

資深官員指出，根據此一條約的退出條件，美國將在6個月後正式退出。

特朗普政府讓美國退出重大條約已非第一回。在此之前，美國已於去年退出與俄國簽定的《中導條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty。全稱為《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。