特魯多稱 中方不了解加拿大司法獨立

加拿大總理特魯多在5月21日的記者會上回應記者提問時談及華為高管孟晚舟案，稱他不意外中國大使將兩名加拿大人被拘捕與孟晚舟案直接關聯，並稱中國似乎不了解加拿大的司法獨立。 他在21日舉行的記者會上，Global News的記者稱，近日中國駐加拿大大使接受The West Block採訪時否認中國拘捕的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）是人質，隨後提到中國要求加方讓孟晚舟順利、平安回國。

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特魯多對此回應說，“我們看到中國官員從一開始就把這兩個案子聯繫在一起。” 特魯多表示：“加拿大擁有獨立的司法系統，其運作不受政客的干涉或超控……中國的工作方式不盡相同，而且似乎不了解我們確實擁有不受政治干預的獨立司法機構。”

加拿大當局應美國當局的要求於2018年12月逮捕了孟晚舟，美方因她涉嫌避開對伊朗制裁和竊取公司機密而要求引渡她。孟晚舟被捕數天後，中國拘留了康明凱和斯帕沃。

之後，這兩名加拿大人被控危害國家安全罪，被拒絕提供律師，近期因為疫情無法獲得領事探視。與此同時，孟已獲保釋，住在她溫哥華的豪宅。

5月15日，中國駐加拿大大使叢培武在接受The West Block主持人Mercedes Stephenson採訪，Stephenson首先提出兩名加公民是孟晚舟案的“人質”。

Stephenson問道：康明凱和邁克爾兩名加公民在中國已經被關押了18個月，卻沒有證據證明他們有罪。很多加民眾很難相信你所說的“中國是受害者”的說法，他們更多認為兩名加公民是中方對加方逮捕華為首席財務官孟晚舟不滿而被綁架的“人質”。

叢培武大使回答：根本不存在所謂的“人質”。兩名加公民因涉嫌從事危害中國國家安全的活動被依法逮捕，中方主管部門依法處理相關案件。目前他們身體狀況良好，各項合法權利都得到了依法保障。我要指出，孟晚舟事件是當前中加關係出現困難的癥結所在。中方的立場非常明確，我們要求加方讓孟女士順利、平安回到中國。

主持人接着問到：關於兩名加公民案，加駐華使館已經好幾個月未能對其進行領事探視。加方提出了通過視頻或電話方式進行領事探視的請求，但中方予以了拒絕。而孟晚舟女士目前在加卻受到了很好的待遇。中方何時將允許加駐華使館對兩名加公民進行領事探視？

叢培武大使回答：加方一開始就不應該拘押孟女士。對於兩名加公民，他們的各項待遇都得到了依法保障。在疫情期間，我們向包括兩名加公民在內的在押人員提供了更好的食物，以增強他們的免疫力。我們還出於人道主義考慮，為康明凱與其父親通電話作出了特殊安排。關於領事探視，我想會在疫情形勢好轉後適時恢復。