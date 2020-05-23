新冠病毒在拉美地區蔓延加劇 巴西等國疫情嚴重

法新社報道說，新冠病毒在拉美地區迅速蔓延、加劇，成為新的疫情震中。巴西累計確診病例33萬0890例，超越俄羅斯升至全球第二位，僅次於美國。阿根廷確診病例累計達1萬649例，墨西哥確診病例累計為6萬2527例。秘魯累計確診病例為11萬1698例。

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巴西衛生部的數據顯示，巴西確診病例周五新增20803例，創下該國單日新增最高紀錄，累計確診病例達到33萬0890例；新增死亡病例1001例，累計死亡21048例。巴西疫情最嚴重的聖保羅州確診病例超7.6萬，死亡達5773例。

根據墨西哥衛生部公布的數據，墨西哥周五通報死亡病例新增479例，再創單日新高，累計6989人死亡；感染病例新增2960例，累計確診病例6萬2527例。

據秘魯衛生部最新發布的數據，秘魯22日新增確診病例2929例，累計確診11問1698例；新增死亡病例96例，累計死亡3244例；新增治癒1261例，累計治癒44848例。

智利衛生部22日發布的數據顯示，截至當地時間21日21時，該國新增確診病例4276例，累計確診6萬1857例；新增死亡病例41例，累計死亡630例；累計治癒2萬5342例。智利衛生部長馬納利奇當天表示，智利目前面臨的最大挑戰是患者增加導致醫療設施壓力加大，特別是重症監護病床緊張，已要求軍隊醫院增加床位應對疫情。

厄瓜多爾衛生部22日宣布，該國新增確診病例522例，累計3萬5828例；新增死亡病例117例，累計死亡3056例；累計治癒3536例。此外，哥倫比亞、多米尼加、阿根廷、巴拿馬的累計確診病例均超過1萬例。