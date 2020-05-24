美海軍測試激光武器海上擊毀無人機 羅斯福號航母再出航

美國太平洋艦隊5月22日通過推特透露稱，美海軍兩棲運輸艦“波特蘭號”（USS Portland）16日在海上首次測試新型高能激光武器，並成功擊落一架無人機。美太平洋艦隊指，該新式武器“重新定義海戰”。此外，近來受新冠肺炎疫情困擾的“羅斯福”號航空母艦於當地時間21日離開關島海軍基地駛往菲律賓海，重新執行戰備任務。

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美太平洋艦隊的相關聲明指出，“波特蘭”號5月16日利用艦載固態激光武器（Solid State Laser）成功擊毀一架無人駕駛飛行機。美太平洋艦隊稱，這種固態激光武器的全稱是“激光武器系統演示器”（Laser Weapon System Demonstrator）。它是由美國海軍研究辦公室和諾斯羅普·格魯曼公司（Northrup Grumman）研製的高能激光武器系統演示器。此次“波特蘭”艦進行的海上演示，也是這種高能級別的固態激光武器首次進行的系統試驗。

為此，美太平洋艦隊還附上了相關演示視頻，視頻片段顯示激光從“波特蘭”號甲板射出，隨後疑似無人機在空中燃燒。美海軍並未就此次對這一系統的測試地點加以公布，只表示發生在太平洋上。其激光功率也並未披露，但據國際戰略研究所2018年的一份報道稱，這是150千瓦的激光。對此，美太平洋艦隊介紹稱，海軍艦艇執行任務時正面臨越來越多的威脅，包括無人機、武裝小型快艇以及敵方的情報、監督和偵察系統的威脅。美國海軍開發激光武器系統演示器這種定向能武器，能夠直接提高作戰保護能力，讓指揮官有更多的決策空間與反應選擇。

此外，“波特蘭”艦指揮官桑德斯（Karrey Sanders）亦稱，“固態激光武器系統演示器是‘波特蘭’艦為海軍試驗並操作的一種獨特的能力，為未來武器系統的開發鋪平道路”，“有了這種新型的先進能力，我們正為（美國）海軍重新確定海戰的定義”。2017年，美國有線電視新聞網（CNN）報道了美國兩棲運輸船“龐塞”號（USS Ponce）於波斯灣實彈測試30千瓦激光武器。CNN援引時任美國海軍上尉凱爾·修斯描述激光工作原理的話稱，“這種武器向目標物放射大量光子，不用擔心風向與射程，基本上什麼都不用考慮。因為這種武器能以光速打擊到目標。”同年，修斯從海軍退休。

此外，美太平洋艦隊還宣布，日前因新冠病毒人員感染而停靠關島的美軍“羅斯福”號（USS Theodore Roosevelt）航母5月21日重新起航，參加美軍第七艦隊的行動部署，進入菲律賓海執行飛行認證任務。太平洋艦隊稱，“羅斯福”號航母在關島檢疫期間，全艦將近4千名官兵都離艦進行了檢疫，航母也進行了徹底的消毒。經過嚴格的返回測試後，“適當數量的艦員”正在安全地操作航母重新起航執行任務。

對此，“羅斯福”號現任指揮官薩第耶洛（Carlos Sardiello）表示，“我們根據使命要求減少艦上人員”，“航母認證需要的人數比其它任務要少，減少艦上人員能夠在航行期間拉大社交距離”。就這一消息，美國第九航空母艦打擊群指揮官貝克（Stuart P. Baker）稱，“再次出航感覺很棒”，“‘羅斯福’號航母和第11航母飛行聯隊再度接近重返印太地區執行任務，是全體艦員取得的巨大成就。”