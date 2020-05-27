美國務卿認定香港不再自治 港特殊待遇恐被取消

中國全國人民代表大會28日將審議“港版國安法”授權法案，美國國務卿蓬佩奧趕在前一天表示，他5月27日已向美國國會報告，香港不再擁有自治。這意味香港特殊待遇恐被取消。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日推文表示，他27日向美國國會報告，依據目前實地事實，香港已不再在中國之外擁有自治。他強調：“美國與香港人民站在一起。”

美國國務卿目前依據1992年“美國－香港政策法”（United States-Hong Kong Policy Act），須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。

去年11月生效的“香港人權與民主法案”（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）則要求國務卿在年度報告中，特別審視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。