美國載人版“龍”飛船由於天氣原因推遲發射升空

美國太空探索技術公司的載人版“龍”飛船本打算於美國東部時間27日16時33分搭乘一枚“獵鷹9”火箭從佛羅里達州肯尼迪航天中心發射升空，但由於天氣原因，在發射前17分鐘宣布，將推遲至這個星期六。美國國家航空航天局宇航員道格·赫利 (Doug Hurley)表示，團隊做了最大的努力，我們對此表示理解。下次發射的時間定在5月30日當地時間15點22分。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國家航空航天局宇航員羅伯特·貝恩肯(Bob Behnken) 和道格·赫利 (Doug Hurley)兩星期前抵達佛羅里達。

貝恩肯說：“每個測試飛行員學校的學生可能都會夢想有機會乘坐全新的太空飛船，而我很幸運和我的好友道格·赫利獲得這個機會。”

赫利說：“我們以前上過太空，但我們和SpaceX公司也合作了一段很長很長的時間才終於來到發射台。”

兩名宇航員將乘坐由獵鷹9號火箭搭載的SpaceX的“機組龍”（Crew Dragon）飛船， 從佛羅里達州卡納維拉爾角升空。

這次歷史性的發射，標誌着一家像SpaceX這樣的民間公司，而不是一個國家政府，將第一次把宇航員送進軌道。

自2011年美國國家航空航天局上次航天飛機飛行以來，宇航員還沒有從美國進入過太空軌道。自那時以來，俄羅斯聯盟號（Soyuz）太空艙一直是宇航員往來空間站的唯一途徑。

最近，日本南部的種子島航天中心發射了一枚火箭，美國宇航局表示，這架H-11B型火箭載運實驗和供應物資前往國際空間站，也就是ISS。

與此同時，在國際空間站上，宇航員克里斯蒂娜·庫克和地球上的孩子們分享故事。

美國宇航局宇航員克里斯蒂娜·庫克說：“在學校、在家裡或者在你們當地圖書館的所有的人，歡迎參加‘從太空說故事的時間’。”

美國宇航局說，從太空說故事的項目，目的在於激發學生對科學、技術、工程和數學的興趣。

美國宇航局表示，有了它，教育工作者可以幫助培養下一批的宇航員。