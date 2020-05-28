美國取消香港特別關稅地位意味着什麼？

中國全國人大十三屆三次會議5月22日宣布有意授權人大常委會制定香港版國家安全法後，美國特朗普政府威脅將取消對香港的特別關稅地位。那麼，取消香港的這項特別關稅地位意味着什麼呢？

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首先，這項特別關稅地位的根本基礎是香港主權回歸後的“一國兩制”框架。從原則上講，這個框架保證香港在1997年以後，繼續享有許多中國內地沒有的自由，尤其是自由經濟，獨立的司法體系，言論自由以及半民選的議會機制。

美國國會在1992年通過法案，給予香港特別關稅區待遇。這些措施主要包括免除簽證、美元與港幣在聯繫彙率框架下固定彙率、各項企業保護法、優惠稅制、司法保護等內容。許多其它國家也給予了香港類似的的優惠措施。這些措施使得香港在1997年以後繼續保持了國際金融中心的地位，成為繼倫敦、紐約之後的第四大國際金融市場。而香港在國際貿易中的優勢，也對中國的經濟起飛起到了至關重要的橋樑作用。

美國休斯頓研究所中美關係專家Robert Spalding向彭博社表示，倘若特朗普政府真的採取強硬措施，取消香港特別關稅地位，那麼中國與自由經濟體的金融關係將受到影響，股票、債券、金融交易等等都可能受到打擊。

但是，特朗普是否真的會選擇這樣做呢？

不少專家都認為特朗普政府掌握着主動權。美國霍夫斯特拉大學國際法專家Julian Ku認為，特朗普手中有很多牌可打，可以將對香港的關稅制度與中國內地統一，也可以調整出口監控措施，增加高科技產品出口的難度。不過，Julian Ku不認為特朗普會馬上改變美國所有與香港有關的法律，以便給中國留下改弦更張的可能性。

取消對香港的特別關稅地位勢必對中國經濟產生影響。儘管香港如今在中國經濟中的地位已非昔日可比，中國對港出口或經港出口在對外出口總量中佔比已經從1992年的45%，下降到2019年的12%，但香港仍然是眾多中國企業獲得外彙，或者與國際金融機構交易的重要平台。

取消香港特別關稅地位對美國企業也不是沒有影響。根據美國國會研究機構估計，大約300家在亞洲開展業務的美國企業在香港設點。2018年，美國對港貿易盈餘也高達311億美元。