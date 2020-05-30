美弗洛伊德之死引爆怒火燒至白宮 特朗普屋外緊急設柵障

美國非裔男子佛洛伊德在明尼蘇達州遭警方壓頸致死事件引發抗議潮，緊張情勢蔓延到全美多個城市，數百名民眾今天聚集白宮外表達憤慨。目前不知此一波抗議蔓延到白宮牆外是否與美國總統特朗普前日強硬推文有關，評論警告示威也威脅大選選情。導致弗洛伊德窒息死的白人警察德里克-沙文昨天被控三級謀殺，但這一消息沒有平息示威勢頭。

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據法新社報道，非裔之死掀示威潮，白宮外聚集抗議群眾，特朗普當時人在白宮官邸。白宮緊急調配預警警力。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州遭警方壓頸致死事件引發抗議潮，緊張情勢蔓延到全美多個城市，數百名民眾今天聚集白宮外表達憤慨。

白宮對街的公園今天聚集抗議群眾，而總統特朗普人在官邸，數十名特勤局探員在白宮設立路障。

示威群眾為佛洛伊德討公道，部分人士手持標語寫着「停止殺害我們」。

該報道稱，白宮外的嚴重衝突大多被制止，示威群眾在華府街頭遊行前往國會山莊。

佛洛伊德25日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，佛洛伊德最終斷氣。

涉案的白人警察德里克-沙文在29日被控三級謀殺。他與其他3名涉事的同事已經被踢出所屬的警察局。

消息說該警察局昨天在示威中遭焚火，其它地方的警局及警車也淪為憤怒人群攻擊對象。明尼阿波利斯市市長昨天在示威現場流淚勸說示威人群和平止怒。評論指非裔遭警致死事件還沒有顯示平息的徵兆。美國總統特朗普警告警力嚴厲鎮壓示威中搶劫者被指火上澆油。民主黨總統競選候選人拜登謹慎說，警隊應當進行改革。

弗洛伊德遭警方暴力窒息死演變成為反種族歧視事件。