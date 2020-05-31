特朗普：美國認定極左翼激進勢力ANTIFA為恐怖組織

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市白人警察在執法過程中暴力執法致非洲裔男子喬治·弗洛伊德死亡，由這一悲劇引發的大規模抗議示威活動仍在美國多個大城市繼續進行。英國倫敦也爆發了聲援活動。美國總統特朗普31日發推稱：“美國將認定極左翼激進勢力ANTIFA為恐怖組織”。

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美國總統特朗普在第一條推特中說：祝賀我們的國民警衛隊，他們昨夜抵達明尼阿波利斯後立即出色地完成了任務。那些被明尼阿波利斯的極左分子,引領的無政府主義者被迅速控制。明尼阿波利斯市長在騷亂第一晚就應該出動國民警衛隊，早這麼干就沒那麼多問題了！

幾分鐘後，特朗普又發推說：“美國其他民主黨人執政的州和城市都應該看看國民警衛隊昨晚是怎麼在明尼阿波利斯徹底阻止極端左翼無政府主義者ANTIFA（鬧事）的，國民警衛隊幹得漂亮！其他州都應該快出動國民警衛隊，以免悔之晚矣！”

就在發稿前，特朗普又更新推特稱，“美國將認定極左翼激進勢力ANTIFA為恐怖組織”。

將全面動員國民警衛隊以平息騷亂

明尼蘇達州和另外11個州的州長5月30日晚召喚國民警衛隊來行對夜間的暴力抗議活動。抗議是由一個非洲裔男子在被警察拘捕時死亡引起的。多名市長呼籲立即停止搶劫和暴力。亞特蘭大（Atlanta）凱莎·蘭斯·玻特姆斯（Keisha Lance Bottoms）在新聞發布會上譴責燒毀警車的行徑。

在過去的四天夜間，明尼阿波利斯市和附近的聖保羅市以及美國各地一些城市開始時的和平抗議演變為搶劫、縱火和其他暴力活動。

明尼蘇達州州長沃爾茲說，“我們受到攻擊”。他承諾要“全力”恢復秩序。

另外還有至少11個州的州長也啟用國民警衛隊協助鎮壓在很多地區演變為暴力的抗議活動。這些州是佐治亞、肯塔基、俄亥俄、威斯康星、科羅拉多、猶他、華盛頓、加利福尼亞、田納西、密蘇里，德克薩斯。

美聯社星期六的統計數據是全美國有將近1400人被捕。隨着星期六夜間的抗議的進行，被逮捕的人可能更多。

星期六晚上，美國總統特朗普通過推特讚揚國民警衛隊，但他對明尼阿波利斯市長進行了黨派攻擊。

他寫道，“國民警衛隊被調派到明尼阿波利斯市去做民主黨人市長不能做的事情。應當在兩天前就動用，就不會有破壞，警察署也不會被佔據和毀壞。國民警衛隊做得好。”

美國各地發生暴力的市的市長宣布施行宵禁，那些城市包括加州的洛杉磯，華盛頓州的西雅圖，俄勒岡州的波特蘭，佐治亞州的亞特蘭大，科羅拉多州的丹佛，南卡羅萊納州的哥倫比亞，賓夕法尼亞州的費城。