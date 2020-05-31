美國向巴西提供2百萬劑羥氯喹

新冠病毒引發民眾恐懼不安，原本應是民粹總統大顯身手時機；但美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國、巴西和俄羅斯3位大男人主義總統這次防疫的表現，卻反而威風盡失。美國31日向巴西提供2百萬劑羥氯喹。在一份聲明中，美方表示，為抗擊新冠病毒，美國和巴西站在一起，為此我們想巴西提供2百萬劑羥氯喹。

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美國、巴西和俄羅斯累計的新冠病毒疫情確診病患如今高居全球前3名，死亡病例也持續增加。3國經濟同樣受到嚴重打擊。

此外，令美國總統特朗普、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）更挫折的是，他們原本擅長的威嚇、散布恐懼和政治宣傳手法失效。目前看來，以科學為依據、資訊透明化和做長期規畫，才是防疫利器。

特朗普原本求助他最愛的武器推特，試圖將美國疫情怪罪於中國、吹捧未證明療效的藥品，並施壓各州州長重新開放州界。但他的咆哮推文和威嚇，卻未能阻止病毒擴散。

博索納羅釋放錯誤訊息，說新冠病毒只是“小感冒”，不會真正構成威脅，但這招完全失敗。如今巴西染疫人口仍以每天新增2萬例的速度攀升，甚至連政府自己預估的疫情高峰都還沒達到。

普京則使出慣常的公關絕招，宣傳他掌控一切情勢的領袖形象。但俄羅斯染疫人數卻仍如滾雪球般擴大，顯示病毒已超出他的控制範圍。

根據法新社最新統計，美國累計新冠病毒確診已達177萬384例，死亡10萬3781例。巴西30日通報新增多達3萬3274例確診，創單日新高，累計已49萬8444人染疫；死亡則增至2萬8834例，成為全球第4多國家。俄羅斯31日則通報新增9268例確診，累計達40萬5843例；死亡增至4693例。

專家指出，特朗普、博索納羅和普京全都是起初已見到意大利等國疫情嚴峻，卻仍然淡化病毒擴散風險；等到眼見病毒繼續在境內肆虐奪命，暴露出自身執政弱點，才急忙讓自己看來像是掌控情勢。

這3位總統一開始否認新冠病毒的危險性，無疑導致各自政府太慢採取應有防疫行動，釀成嚴重後果。例如依美國哥倫比亞大學（Columbia University）的模式推算，若美國當時提早1週實施社交距離規定，死亡人數可少3萬6000人。

美國哈佛大學（Harvard University）流行病學家哈納吉（William Hanage）表示：“淡化疫情的可能後果，這是藐視我們從中國和其後歐洲國家得到的所有證據。這毫無疑問造成因應的公共衛生措施不夠強烈，留待地方首長填補缺失。”

巴西雖然很早就禁止來自若干疫情重災國的旅客入境，並關閉邊界；但博索納羅直到現在仍不支持學校關閉和商業活動暫停，巴西中央政府也從未對各州發布明確的社交距離規定準則，博索納羅甚至一再抨擊地方首長祭出的防疫限制令。

位於布魯塞爾的“魯汶全球治理研究中心”（Leuven Centre for Global Governance Studies）專研巴西的博士研究員芮斯（Costa Reis）指出，博索納羅仍然否認病毒危險性，繼續堅持不予理會，“他的語氣並未隨時間改變”。

而俄羅斯雖早在1月30日就關閉和中國邊界，且在確診還不到700例就採取封城措施，卻仍錯誤讓一些來自意大利和其他西歐國家的感染源流入境內，也未能阻止境內醫院爆發群聚感染，成為病毒擴散溫床。

京曾在3月底身穿化學防護衣前往一所新建的防疫醫院視察，再度施展他擅長的宣傳招數，但卻未能成功帶給民眾信心，原因是普京當天被拍到未穿防護衣和醫院主任醫師握手，而這名醫師隨後也確診。加上普京後來將每周談話改從家裡透過視訊發表，令人懷疑他自己也染疫，而必須居家隔離。