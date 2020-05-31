載人龍飛船上的“毛絨恐龍”火了！

2020年5月31日凌晨，spaceX載人龍飛船升空，標誌着人類歷史上首次商業載人航天發射的成功。一款毛絨恐龍玩具成了本次發射的另一位主角。這隻恐龍是一位宇航員的孩子送給老爸的，祝他飛行順利。同時，小恐龍還有個特殊任務，就是作為重力指標—一旦飛船進入零重力階段，恐龍就可以漂浮起來。這款造型時尚的恐龍玩具來自美國品牌TY，是一款可愛的23厘米長毛絨恐龍，閃亮的大眼睛憨態可掬，全身的亮片還可以改變顏色，科技感十足。

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美國太空探索科技公司（SpaceX）用一枚“獵鷹9號”火箭成功將載人飛船“龍飛船2”發射升空並將太空艙送入軌道。人們意外地發現獵鷹火箭在升空過程中，SpaceX龍飛船2艙內不光只有兩名宇航員，還飄出一隻藍綠色亮光的“恐龍”，當然，它不是一隻真恐龍，而是一隻毛絨亮片恐龍玩具，有人稱，這是恐龍玩具首次進入太空。

在發射後約10分鐘，現場直播視頻顯示，一隻約20厘米長的“恐龍”在飛船艙內飄浮了起來，當它來到宇航員Behnken手邊時，Behnken還將它推到了一邊。地面上的美國國家航空航天局評論員在恐龍出現時說，我們已經看到零重力指示器浮在那兒了，意味着飛船開始進入太空邊緣。

一直以來，載人飛船發射時都會攜帶毛絨玩具，這個傳統一直沿用至今，所以這並不是首次。為什麼飛船發射時要攜帶一個玩具，有什麼作用？這是因為一旦玩具開始漂浮起來，宇航員和地面人員就會知道飛船已經擺脫了地球引力，所以這個玩具通常被航天人稱為“零重力指示器”，實際它還有另一個作用，那是吸引宇航員注意力，降低緊張情緒。

據了解，該“恐龍”被取名為“Tremor”。有人稱，早在星期三的美國國家航空航天局NASA現場直播準備中發現了這隻恐龍，而現在這種型號恐龍玩具已經在多個網上平台賣斷貨了。