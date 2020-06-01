新冠疫情在拉美繼續延燒 確診病例突破100萬例

據法新社彙整的數據，拉丁美洲和加勒比海地區新冠病毒病毒確診數突破100萬大關，達101萬6828例。其中巴西為重災區，巴西目前累計確診病例數排在全球第二，僅次於美國；死亡人數排在全球第四，位於美國、英國和意大利之後。

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巴西衛生部發布的數據顯示，截至到5月31日19時，巴西24小時內新增確診病例1萬6409例，累計確診51萬4849例；新增死亡病例480例，累計死亡2萬9314例。此外，巴西還是新冠疫情期間醫護人員感染人數最多的國家之一。巴西聯邦護理委員會5月底的統計數據顯示，目前該國感染的醫護人員已達1.75萬人，其中161人死亡。

智利衛生部表示，截至目前為止境內確診病例累計9萬9688起，死亡人數累計1054人。在墨西哥，墨西哥衛生部周六通報新增病故人數151人，新增確診病例3152起，累計死亡人數9930人，累計確診9萬664起。

美國5月31日向巴西提供2百萬劑羥氯喹。美國政府和巴西政府發表聯合聲明說，美國人民和巴西人民團結抗擊新冠病毒，美國政府已向巴西提供200萬劑羥氯喹，用來幫助巴西的護士、醫生和醫療保健人員免受病毒的侵害，並將用於治療巴西的冠病患者。出於安全考慮，世衛組織已暫停在新冠肺炎患者身上進行羥氯喹的臨床試驗。