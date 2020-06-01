邁克爾·喬丹：我們已經受夠了！

美國著名籃球明星邁克爾·喬丹（Michael Jordan）就弗洛伊德（George Floyd）之死發表推文，表示十分悲憤。“我們已經受夠了，我不知道如何解決問題，但是我們必須以和平的方式表達我們的憤怒。通過投票選舉改變我們的法律。我們每一個人都應該努力使這個國家的所有公民都能夠享受公平的待遇。“

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美國著名籃球明星邁克爾·喬丹（Michael Jordan）周日就弗洛伊德（George Floyd）之死發表聲明，表示十分悲憤：“我感到十分悲傷，痛心與憤怒。對每個人的痛苦， 憤怒和沮喪都感同身受。我與那些呼籲反對對有色人種根深蒂固的種族主義和暴力的人站在一起。我們受夠了。我沒有答案，但是我們的集體聲音顯示出強大的力量無法被他人所分裂。我們必須互相傾聽，表現出同情心，不應該因無意義的殘暴行為而背棄自己的立場。我們應該繼續和平地表達訴求對不公正行為要求追責。我們應該共同向領導者施加壓力，要求他們更改法律，否則我們必須通過投票進行系統性的改變。我們每個人都應該成為解決問題的一分子，我們必須共同努力，確保所有人享受公平正義。我的心與喬治·弗洛伊德（George Floyd）的家人在一起，也同無數因種族主義和不公正行為而被殘酷無情地剝奪生命的人在一起。”

人稱“籃球之神”的邁克爾·喬丹雖然在2003年就正式退役，但是他在美國的影響力遠遠超出了體育界，今天他是一位成功的商人，除了推銷耐克等運動品牌以及以他個人名字命名的球鞋之外，他還投資餐食以及汽車行業，無疑是非洲裔美國人中的成功典範。