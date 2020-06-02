非洲裔示威蔓延美國140城 多個華埠遭暴徒打砸搶

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死案引發的抗議以及打砸搶浪潮6月2日進入第8天，已蔓延美國140多座城市，並波及各城市的華埠。

廣告 繼續瀏覽後續

在紐約，靠近曼哈頓的華埠從5月31日至1日，多家藥房、煙酒店與鐘錶、首飾店遭到暴徒洗劫。中文《世界日報》記者現場報道說：藥店處方藥片散落街上；在煙酒店內，暴徒一邊開懷暢飲一邊搬店內貨物，神情自若；一家鐘錶點的櫃檯被暴徒砸開，手錶全被劫走；髮廊也未能倖免，老闆娘表示，進店打砸搶的多數是非洲裔青少年。

美國西海岸受創最嚴重的是加州奧克蘭市華埠，至少20家商店遭暴徒洗劫，包括珠寶店、藥店和銀行。華埠的商店1日下午幾乎全部關門，有的商店櫥窗訂上木板，但仍被暴徒撬開。有商戶感嘆說，華埠空蕩蕩如同鬼城。一家小型超市的老闆說，新冠疫情爆發後，生意本來就難做，暴徒衝擊華埠，更讓生意雪上加霜。

芝加哥市華埠附近連續多日也發生打砸搶事件，華埠商家與居民自發組織治安互助隊，每晚在各個路口站崗，使得華埠在過去幾天，並無損傷。

目前，紐約、舊金山、洛杉磯、華府等40多個城市已宣布宵禁，但示威與打砸搶的浪潮未見消退。