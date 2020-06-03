巴西新冠病毒疫情繼續堪憂  死亡病例突破3.1萬

新冠病毒疫情持續肆虐南美國家巴西，絲毫沒有趨緩跡象，巴西衛生部公布的數據顯示，過去24小時境內新增1262起死亡病例，境內累計死亡人數3萬1199人，高居全球第4，僅次於美國、英國和意大利。

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巴西確診病例累計達55萬5383例，是繼美國後全球感染人數第二多的國家。巴西人口多達2.1億，檢測數卻相對較少，專家估計，實際染疫人數會是官方數字的15倍。巴西衛生部稱，聖保羅州和里約熱內盧州仍是巴西疫情最嚴重的地區。截至目前，聖保羅州共有確診病例11萬8295例，死亡升至7994例。里約熱內盧州確診和死亡病例分別達到5萬6732例和5686例。

與此同時，巴西已有14個州的90個城市重新開放了218個購物中心，佔全國577家購物中心總數的38%。其中，聖保羅州已有15個城市重新開放了38家購物中心，不過首府城市聖保羅的54家購物中心均仍保持關閉狀態。里約熱內盧州州長維澤爾當天宣布，該州目前實施的社會隔離措施將延期至6月5日。之後將根據新冠肺炎疫情的發展趨勢，確定該州逐步開放商業活動的時間表。伯南布哥州當天也宣布，該州從6月8日起將允許批發貿易、土建工程等行業復工復產。

世衛組織突發衛生事件規畫執行主任邁克爾·瑞安博士本周一曾經稱，巴西在過去24小時內新增病例數量在全球範圍內最多，該國新冠肺炎疫情的高峰仍未到來。