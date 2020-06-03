特朗普要動用軍隊平息街頭“騷亂”的決定引發批評

美國非洲裔男子佛洛伊德5月25日因警察執法過當而致死後引發的抗議示威潮繼續在美國遍地開花。總統特朗普周二表示，應動用軍隊平息街頭騷亂，這個決定沒有讓抗議者後退，同時也引發政界的批評和反對。

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大部分示威活動在白天過程平和，但入夜後卻傳出破壞、縱火和打劫事件。美國總統特朗普呼籲國民兵或軍方打擊這些他所謂要為這些暴力負責的”暴徒”，並譴責州長或地方官員沒出手干預。但特朗普終結示威潮的宣示以及宵禁措施，對於阻止這些入夜後爆發的暴力事件，目前似乎效果不大。數以千計的示威者周二（6月2號）在政府實施的宵禁前，繼續在華盛頓國會山莊外的草地上單膝跪地，高呼“沉默即暴力”、“不給公道，就沒有和平”等口號。

華盛頓等城市多個晚上出現暴力示威之後，國防部五角大廈周二表示，已調派約1600人的陸軍部隊進駐。五角大樓發言人霍夫曼表示，這些部隊包括憲兵、工兵部隊還有步兵營，他在一份在聲明中說：“現役部隊部署在國家首都地區的軍事基地，但並未進入華盛頓哥倫比亞特區。” 他說，這些部隊處於提高警戒狀態，但“不會參與民政當局行動的防衛支援”。 儘管如此，特朗普有意動用軍隊帶頭鎮壓各地暴力反種族歧視示威，讓五角大樓愈來愈受到指責，被批淪為特朗普實現政治目標的工具。

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）指控特朗普“出動美軍對付美國人民”。 曾擔任參謀首長聯席會議主席的鄧普西（Martin Dempsey）也說：“美國不是戰場，人民也不是敵人。” 在鄧普西的前任穆倫（Mike Mullen）說，他非常擔心美軍人員將淪為特朗普實現政治目標的工具。

另外，美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西周二承諾，要就佛洛伊德之死引發的“種族標籤”和其他問題制定立法，其他國會議員則警告勿動用軍隊鎮壓全國各地的示威活動。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）和白思豪1日決定對紐約市實施宵禁，是紐約市1943年來首度實施宵禁，但仍無法阻止暴力與搶劫。白思豪周二表示，由於昨晚又出現暴力與搶劫，紐約市的宵禁將延長至7日。 但白思豪（Bill de Blasio）也說，沒有必要部署國民兵。

美聯社報導，洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）告訴警政委員會，已經逮捕了2700人當中，其中絕大多數，約2500是未依令解散或違反宵禁，其餘200人則犯下竊盜、搶劫與攻擊警員等暴力行為。

非裔男子佛洛伊德上個月底在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）就是遭警以膝壓頸方式壓倒在地，雖苦苦求情說無法呼吸，白人警察仍壓制超過5分鐘，佛洛伊德最後喪命。