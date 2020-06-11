加外長被指名下兩處房產從中資銀行貸款引關注

加拿大《環球郵報》6月10日報道指，加外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）多年前在英國購買的兩個公寓是由中國國有銀行提供的貸款，目前仍有120萬加元尚未償還。有加拿大保守黨議員提出，此或存在潛在利益衝突。商鵬飛本人則未否認報道內容，但指從未隱瞞相關財務情況。

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《環球郵報》的報道指，商鵬飛曾於2009年及2013年在英國倫敦購買兩間公寓，當時他在英國跨國建設及工程公司Amec Foster Wheeler PLC擔任高管。報道援引一位不具名知情人士透露，商鵬飛被指曾從中國銀行借得兩筆為期30年的貸款，首間公寓的貸款為68萬3000元加幣，第二間公寓為110萬加幣。據悉，他已將相關公寓出租。

在一份發給《環球郵報》的聲明中，商鵬飛解釋稱，他當年持短期工簽在英國工作，無法獲得英國銀行貸款。他指出，“當時我買房時，中國銀行是少數幾家願意為持短期工簽者，提供住宅貸款超過20年的銀行。”他強調，“無論是貸款還是其他負債，都與我擔任公職人員沒有任何關係。”商鵬飛說，已經向加拿大相關部門提交資料，並在其網站公開。

對此，加拿大保守黨國會議員，加中關係特別委員會成員詹尼爾斯（Garnett Genuis）表示，商鵬飛的相關貸款存在潛在利益衝突。他提出，這在一定程度上成為個人財務弱點，可能會受到中國的影響。而加拿大安全情報局前局長法登（Richard Fadden）則認為，商鵬飛已公開相關貸款，問題並不大。但他就建議，後者最好儘快結束與中國銀行的業務。