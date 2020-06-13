巴西成為全球新冠病毒死亡人數第二多的國家

法新社消息，巴西新冠病毒死亡人數超過英國，成為僅次於美國的全球新冠病毒死亡人數第二多的國家。巴西衛生部當地時間周五公布的數據顯示，截至當天下午6時，巴西新增冠病確診病例為2萬5982起，累計確診病例82萬8810例；新增死亡病例909人，累計死亡4萬1828人。

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數據顯示，聖保羅州和里約熱內盧州仍是巴西疫情最嚴重的地區。目前新冠肺炎疫情已蔓延至巴西全國81%的城鎮，且正在越來越多地向較小的城市傳播。截至目前，聖保羅州共有確診病例16萬7900例，死亡增至1萬0368例。里約熱內盧州確診和死亡病例分別達到7萬7784例和7417例。塞阿拉州確診7萬5705例、死亡4788例，位居第三。此外，帕拉州、伯南布哥州和亞馬孫州的死亡病例也分別達到4132例、3694例和2429例。

世界衛生組織表示，不同地區的死者以南北美大陸為世界最多。由於南美即將迎來冬季，人們對感染擴大的擔憂與日俱增。根據美國華盛頓大學的研究所的預測，如果是這樣的速度，巴西的死亡人數可能會在7月下旬超過美國，成為世界上最多的。

世界衛生組織緊急應變計畫首席專家萊恩表示，新型冠狀病毒在中美洲與南美洲高度活躍，他也特彆強調巴西和墨西哥的疫情嚴重。萊恩在記者會指出，巴西目前局勢令人憂心，特別是人口稠密的都市；巴西已成全球疫情新熱點。萊恩表示，巴西的醫療系統仍然吃緊，一些加護病房的情況已瀕臨界點，超過9成的佔床率對醫療體系形成莫大壓力。

巴西一些州市近日來逐步放寬限制措施，分地區分步驟重啟經濟活動。里約熱內盧市也於11日重新開放購物中心。雖然獲准營業的商店及購物中心都縮短了營業時間，並採取了要求顧客和員工必須佩戴口罩、加強消毒與保潔、測量顧客體溫等舉措，但這些措施可能並不足以防控疫情，人們擔心巴西疫情會第二次暴發。一些巴西示威者將里約熱內盧著名的科帕卡巴納海灘一夜之間從旅遊熱點變成了肺炎墓地，數十個標有十字架和巴西國旗的墳墓鋪滿海灘，象徵病亡人數。他們抗議總統博爾索納羅應對疫情的政策。