眾議院議長佩洛西要移除國會大廈內被指為種族主義歷史人物雕像

在明尼阿波利斯市非洲裔弗洛伊德(George Floyd)因警察暴力執法而死亡引發的種族紛爭中，美國各地出現拆毀被認為是種族主義歷史人物雕像的風潮，近日美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)要求移除國會大廈和軍事基地內被認為是種族主義歷史人物的雕像。

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這幾尊雕像包括前總統傑弗遜·戴維斯(Jefferson Davis)、南北戰爭時期南方聯軍總司令羅伯特·李（Robert Lee）將軍。

佩洛西11日在國會記者會上表示，國會雕像應展現美國人最高理念並代表美國人與其期盼，但“這些雕像人物提倡透過殘暴野蠻行為，來達到類似種族歧視的目的，這顯得突兀而且有辱我國理念。”

10日，佩洛西就呼籲移除國會大廈內如前總統戴維斯等歷史人物雕像，稱這些雕像是鼓勵人們崇拜仇恨，並非僅僅作為歷史遺跡。6月8日，佩洛西還曾帶領多位民主黨議員，在議會大廈單膝跪地，向被白人警察暴力執法致死的弗洛伊德默哀。如今，下跪向非洲裔道歉，在美國同樣蔚為風潮。

弗洛伊德遭白人警察以膝壓頸死亡後，反對種族主義的示威者在多個城市攻擊歷史人物雕像，在一些城市，發現美洲新大陸的航海家哥倫布的雕像也被斬首或推倒，他被指促使美洲原住民種族滅絕。

但白宮對拆除歷史人物雕像的行動拒絕予以支持。特朗普總統表示，不考慮將紀念邦聯將領的軍事基地重新命名，他稱這“已成為偉大美國遺產的一部分，這是戰勝、勝利與自由的歷史。”