美國公民被俄判勞改 蓬佩奧要求立刻放人

6月15日，俄羅斯法庭判決美國前海軍陸戰隊員保羅·惠蘭（Paul Whelan）犯有間諜罪，判處他16年“勞改”（hard labour），他和家人都拒絕接受指控並向美國政府求救，美國國務卿蓬佩奧要求俄羅斯立刻放人。

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蓬佩奧發推文說：“（俄羅斯）依據秘密證據，15日對保羅·惠蘭（Paul Whelan）進行秘密審判並定罪，（審判）期間沒有辯方證人的合理抗辯，我們對這個決定感到憤怒。”

“俄羅斯當局對待保羅的方式令人震驚，我們要求立即釋放他。”

18個月前，惠蘭在位於莫斯科的一家旅館房間內被捕，警方說他的USB裡面存有國家機密。惠蘭在判決前譴責這個閉門審判是“虛偽的”。

美國駐莫斯科大使約翰·沙利文（John Sullivan）譴責，這次審判既不公平又缺乏透明度的，並表示，保羅·惠蘭被定罪將損害美俄關係。

美大使館發言人說：“沒有證據的秘密審判，是對人權和國際法律準則的嚴重侵犯”。

50歲的保羅·惠蘭（Paul Whelan）持有美國、加拿大、英國和愛爾蘭四個國家的護照。他父母是英國人，出生於加拿大，小時候移居美國。他於1994年加入美國海軍陸戰隊，在密歇根州開始從事警務工作大約六年。

惠蘭先後於2004年和2006年兩次前往伊拉克。在海軍陸戰隊服役期間，他首次前往俄羅斯，之後多次訪問該國。

保羅·惠蘭2018年12月在位於莫斯科市中心的Metropol酒店房間被捕，他說自己正在為參加另外一名前海軍陸戰隊員的婚宴做準備，但安全人員突然闖入房間，往他的口袋裡放了一些東西，然後以國家機密為由逮捕了他。

惠蘭的家人表示，他的律師可能會在兩周內提出上訴，他們呼籲美國政府和特朗普總統立即採取措施將他帶回家。

他的家庭在聲明中表示：“他毋庸置疑是清白的，我們相信他的權利會得到尊重”。