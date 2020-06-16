特朗普簽署法令對警察系統進行有限改革

面對全國抗議者要求對警察執法進行全面改革的壓力，美國總統特朗普16日簽署了一項有關警察改革的行政命令。為避免再次出現暴力執法，特朗普在這項行政令中禁止警察在執法過程中使用‘膝蓋限制’和‘鎖喉’動作”，除非警察有生命威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普在簽署行政令之後表示，他希望美國警察在執法中職業水準高。特朗普表示，民眾支持警察維護治安，沒有英勇的警察，就不會有美國社會的好秩序。特朗普表示，這項行政命令就是要為不同膚色的人、不同信仰的人提供一個安全的未來。

維護治安中如何遏制警察暴力執法？美國國會參眾兩院民主黨人6月8日提出一項立法草案，旨在全面遏制警察暴力執法，特別是針對非裔美國人和其他少數族裔過度使用暴力的行為，減少美國刑事司法系統中的種族偏見。

弗洛伊德“黑人血案”揭露美國社會種族深層矛盾。但部分美國地方政府以及極端人士，喊出“撤減警察支出”，甚至“解散警隊”的口號，試圖將此事簡單等同於“警察執法問題”。

特朗普言辭回擊了軟化警力的呼聲。6月8日，特朗普曾在白宮內與執法官員、警察局長們的會議上表示，“我們不會撤減警察資金，我們不會拆分、解散警察隊伍，我們不會給警察這一職業畫上句號。”此外，特朗普還肯定了執法人員。他稱，“99%的警察都是很偉大的人。”