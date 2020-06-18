亞特蘭大警槍殺非裔男 特朗普為他抱不平

美國亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯因拒捕遭警察槍殺，涉案警察羅爾夫被控謀殺。美國總統特朗普6月18日說，美國警察“沒有受到公平待遇”，似乎為羅爾夫抱不平。

廣告 繼續瀏覽後續

亞特蘭大員警羅爾夫（Garrett Rolfe）被控謀殺，罪名是自非裔美國人布魯克斯（Rayshard Brooks）背後開槍，當布魯克斯滿身是血倒地時，羅爾夫甚至踢了他兩腳，使情況更加惡化。

布魯克斯遇害不到3周前，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）後頸致死，引發全國性暴亂和和反警察殘暴示威。

特朗普接受福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問，談到布魯克斯的死時說：“認為這是一個可怕的情況，但你不能抵抗警察。”

特朗普還表示：“我希望羅爾夫能得到公平的對待，因為在我們國家，警察沒有得到公平對待。”

“但是，我再說一遍，你不能這樣地抵抗警察。結果他們產生嚴重的爭執，看看結果如何。非常糟糕，非常糟糕。”

他還提到佛洛伊德，他說他實在不忍心觀看有關佛洛伊德死亡過程的近9分鐘影片。

特朗普說：“誰忍心看呢？”