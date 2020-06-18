特朗普競選廣告使用納粹符號被臉書移除

臉書（Facebook）6月18日表示，已移除美國總統特朗普連任競選陣營投放的廣告，理由是廣告中含有納粹德國用來標記政治犯的符號，違反臉書禁止組織仇恨（organized hate）的規範。特朗普陣營推出的廣告當中，使用了一個倒三角形符號，呼籲臉書用戶連署反對“反法西斯主義運動”（Antifa）的請願書。

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Antifa為“反法西斯主義”（anti-fascist）的英文縮寫，是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派。

臉書安全政策主管格萊歇爾（Nathaniel Gleicher）在眾議院情報委員會聽證會上表示：“我們的政策禁止在沒有譴責或討論該符號的情況下，使用遭到禁止的仇恨團體的標誌來識別政治犯。”

“我們在廣告中看到仇恨，任何地方使用這種標誌，我們都會採取相同行動。”

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）18日說：“納粹使用紅色三角形來識別集中營中他們的政治受害者，使用這個標誌攻擊政治反對者充滿冒犯意味。”

特朗普競選團隊發言人墨菲（Tim Murtaugh）經由電子郵件指出：“廣告里使用的紅色倒三角形是Antifa使用的標誌，因此這個紅色倒三角形出現在有關Antifa的廣告中。”

“我們注意到，臉書仍在使用一個倒置的紅色三角形表情符號，看起來完全一樣，因此對於他們只針對這則廣告，令人好奇。”