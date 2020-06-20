特朗普在塔爾薩競選造勢 競選班子六人測出陽性

2020年6月20日，美國參議員吉姆·英霍夫擁抱抵達塔爾薩國際機場的美國總統特朗普，特朗普在這裡舉行新冠疫情爆發以來首次競選大會。

面對來自各方的批評和民調下降的局勢，美國總統特朗普決定不顧新冠疫情仍在蔓延的巨大風險，周六在俄克拉荷馬州東北部的塔爾薩舉辦自新冠疫情全面爆發以來首場競選造勢大會，大會尚未開始，就傳出特朗普競選班子六人測試呈現陽性的消息。

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不過，競選團隊對法新社表示，沒有其中任何一位與總統有直接的接觸。競選團隊表示，大約兩萬多支持者正在塔爾薩等待特朗普的到來。

競選團隊負責對外聯絡的Murtaugh表示，所有參加競選大會的民眾入場時都已進行過測試，並且已提醒各位入場者佩戴口罩和使用消毒液。

不過，不會迫使與會者戴口罩或使用消毒液，尤其是特朗普總統的支持者普遍對戴口罩比較反感，這也成為特朗普支持者的一種標誌。

記者在現場觀察，跟他們的偶像特朗普一樣，周六早晨出現在塔爾薩市中心準備進入會場的支持者沒有人戴口罩，也不太注意保持互相之間的距離。

但是每個參加競選大會的人必須簽署一份聲明，如果參加會議時感染了新冠病毒，將放棄法律訴訟。

這是特朗普三月份被迫停止競選造勢以來舉辦的首場競選大會，在美國引起了許多爭議，不少人擔心如此大場面的聚會，會帶來意想不到的衛生後果。

俄克拉荷馬州直到目前疫情一直比較輕微，但近日確診病例突然增多。特朗普的對手，民主黨總統候選人拜登的支持者、曾參加初選的桑德爾指責特朗普說：“為了聽到幾聲歡呼，特朗普做好了在美國擴散病毒的準備。”

根據最新民調，現年77歲的拜登最近在民調中領先。