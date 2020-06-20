美國拆像運動方興未艾，國父華盛頓雕像也被拆除

拆除種族主義歷史人物雕像的運動在美國方興未艾，繼前總統、《美國獨立宣言》起草人傑斐遜等人的雕像被拆除後，6月19日美國紀念廢除奴隸制度的“六月節”（Juneteeth）前夕，國父喬治·華盛頓的雕像也被拆除。

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據CBS電視報道：18日深夜，奧勒岡州波特蘭市的反種族主義示威者推倒了該市東北部的華盛頓雕像，示威者稱華盛頓當年也是奴隸主；雕像被推倒後，示威者燃燒一面美國國旗蓋住雕像頭部，並在底座塗鴉。

被指為種族主義歷史人物的雕像目前在美國都難逃被拆除的命運，包括舊金山一座發現美洲新大陸的意大利航海家哥倫布（Christopher Columbus）的雕像18日被拆除。哥倫布以前被視為把歐洲文明來到美洲大陸的開拓者，但現在他是屠殺美洲大陸原住民的“殺人犯”。在加州政府大樓內，支持哥倫布的西班牙女王伊莎貝拉和哥倫布在一起的大理石雕像，相信也時日無多。

在美國國會大廈，4位19世紀被指為種族主義者的肖像19日被移除。據WCVB網站報導，這4幅肖像都是前聯邦眾議院議長，現任議長佩洛西（Nancy Pelosi）下令撤下。佩洛西還呼籲移除國會大廈內的11座種族主義歷史人物雕像

明尼蘇達州明尼阿波利斯市黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在白人警察過當執法中死亡，引發美國反種族歧視抗議浪潮，示威者同時發起拆除種族主義歷史人物雕像的運動。

據媒體報導，當示威民眾日前推倒華盛頓特區一座當年南方將軍派克（Albert Pike）的雕像並縱火焚燒後，特朗普總統隨後在推特發文斥責這種行為是“國家的恥辱”。