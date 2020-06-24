波蘭即將舉行總統大選 特朗普被批刻意“助選”

美國總統特朗普在白宮會晤來訪的波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda），在野黨人士批特朗普干涉波蘭民主選舉程序、替希望連任的杜達助選。波蘭將於6月28日舉行總統大選。特朗普會晤杜達時表示，杜達在波蘭幹得了不起。

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美國死於新冠病毒的人數已經超過12萬；新增確診人數為3萬3315人，確診總人數高達2百39萬。政界、醫學界把矛頭指向抗疫不當的特朗普。在白宮特邀即將參選的波蘭總統杜達到訪，美國媒體表示，特朗普有意在轉移視線，讓大家不要僅關注疫情。

杜達此次訪美為自己連選造勢，希望獲得特朗普鼎力支持。特朗普和杜達的會晤除經貿合作之外，加強雙方軍事合作也將是一大主題。

波蘭是美國在歐洲的堅定盟友。美國總統特朗普和副總統彭斯曾前後前往波蘭首都華沙，並在那裡發表了講話。

2018年9月，杜達訪美時宣布，希望出資在波蘭建設一個永久性的美軍基地，並將其命名為“特朗普堡”。

波蘭總理特使兼國務卿安娜·瑪麗亞·安德斯（Anna Maria Anders）去年接受英文大紀元專訪時表示，波蘭的安全十分依賴美國，這並不令人驚訝。回溯歷史的話，當波蘭1939年遭遇兩面夾擊，德國從一面，蘇俄從另一面，沒人趕來援救波蘭。所以，波蘭人對於英法會來救援總持懷疑態度。因而波蘭在安全上轉而依賴美國是很自然的。

據波蘭發行量最大的報刊 Dziennik Gazeta Prawna報道，波蘭方面希望美國在德國的30架F-16戰機能夠移往波蘭。還希望美國總統特朗普能夠落實向波蘭額外增派2000名美國士兵的承諾。但美國方面對這個敏感議題保持非常謹慎的態度，不願意立即回應。

北約一直不希望在東歐駐紮永久性的美軍基地。當美國總統特朗普日前準備削減美國駐德國軍隊。同時，特朗普宣布，計畫向波蘭派出更多軍隊。一些波蘭官員已經建議，特朗普應該將目前駐守在德國的軍隊遷至波蘭。

美國在野黨極力反對特朗普在大選前4天邀請參選候選人到訪白宮。原籍是波蘭人的美國國會民主黨籍聯邦眾議員馬西·卡普圖爾（Marcy Kaptur）就表示，特朗普就喜歡對削弱民主體制的候選人助一臂之力。

美國前外交官、布魯金斯學會研究員莫莉·蒙哥馬利（ Molly Montgomery）表示，作為美國總統不應該在一個參選候選人投票前幾天把他請到白宮，不論這個人是他的朋友還是他的敵人。

蒙哥馬利還表示，這一做法不僅僅削弱了波蘭的民主選舉程序；也削弱了我們自身的價值觀。