《紐約時報》：拜登領先特朗普14個百分點

《紐約時報》6月24日公布的11月大選前民調顯示，由於部分傾向共和黨選民不滿美國總統特朗普因應疫情危機不力，民主黨總統參選人拜登的支持度以14個百分點差距領先特朗普。《紐約時報》同時表示，當年希拉里-克林頓在領先的情況下還是輸了上一屆的總統大選。

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法新社報導，《紐約時報》（The New York Times）與錫耶納學院（Siena College）所做這項調查顯示，拜登獲得50%的選民支持，而特朗普則是36%。這是2020大選前特朗普表現最糟的民調之一。

近期的民調顯示，拜登平均領先特朗普10個百分點。《紐約時報》公布的民調顯示，拜登在女性、非裔美籍與拉丁裔選民中大幅領先。

在傾向支持共和黨的男性、白人與中高齡選民中，拜登的支持度已與特朗普平分秋色。

《紐約時報》指出，特朗普政府因應疫情不力，喪失顯著廣大層面選民的支持。疫情嚴重影響美國經濟。

全美聲討種族歧視和警察對少數族裔暴行的期間，特朗普維持法律和秩序的強硬立場顯然也讓他付出代價。

民調發現，在共和黨倚為基本盤的大專學歷白人選民中，特朗普的支持率劇降。

《紐約時報》這項民調訪問1337位登記選民，在17日至22日進行。民調並未說明誤差範圍。

另據路透社報導，路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）的最新民調結果顯示，由於新冠病毒的新增確診病例驟增，美國民眾肯定特朗普處理疫情表現的比例降至新低，特朗普有意放緩檢測更遭到廣泛批評。

這份6月22日至23日所做的民調也發現，多數美國民眾希望特朗普的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在國會宣誓作證。此前博爾頓在出版的新書中指控特朗普許多劣行，包括尋求中國國家主席習近平幫他贏得連任。

這項民調發現，37%的美國民眾肯定特朗普因應疫情的表現，創下路透社/易普索3月開始詢問民眾這個問題以來的的新低，多達58%受訪者表示不滿意。

距離11月3日總統大選還剩下4個多月，這項民調顯示，篤定可獲得民主黨提名的前副總統拜登，在登記選民中支持度領先特朗普10個百分點，低於上周類似民調的13個百分點。

58%的美國民眾表示，他們希望博爾頓宣誓作證，說明過去在特朗普政府的經歷。其中民主黨支持者佔81%，共和黨支持者佔37%。

路透社/易普索對全美各地民眾以英語進行的這項線上調查，共獲得1115名成年人的回復，當中包括民主黨支持者503人與共和黨支持者408人，誤差範圍在3個百分點。