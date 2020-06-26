美眾院投票通過讓華盛頓成為一個州的議案

美國眾議院於6月26日就是否同意讓首都華盛頓成為美國的第51個州進行投票。投票結果為232票贊成；180票反對。這是個歷史性的、但很大程度上象徵性的舉動，因為參議院共和黨人將會否決上述議案。

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眾議院議長南希·佩洛西26日表示，使華盛頓成為一個州就是“表明我們對民主的尊重”。25日，佩洛西在和華盛頓市市長繆里爾·鮑澤共同舉行的記者會上說：“兩個多世紀以來，華盛頓哥倫比亞特區的居民完全參與民主的權利一直被剝奪，明天……我們將糾正這巨大的不公。”

華盛頓特區有70.5萬居民，人口超過懷俄明州和佛蒙特州，與另外兩個州相當。它是民主黨重鎮。

鮑澤說，華盛頓人納稅、服兵役、做生意，養家糊口。但他們被剝奪了投票權，因為國會裡沒有他們的投票代表。

“這是個歷史性錯誤，必須予以糾正”。鮑澤說：“我生在這裡，國會裡沒有我們的一票，但我發誓——當我死在這裡的時候，國會裡不會沒有我們的一票。”

這是1993年以來眾議院首次就給予華盛頓哥倫比亞特區州的地位投票，也可能首次在眾議院獲得通過。但它成功的可能性依然很低，特朗普總統已經表態反對，而控制參議院的共和黨人預計將忽視該提案。