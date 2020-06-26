英批准華為芯片研究機構申請 美髮警告

6月25日，英國劍橋郡批准了華為興建芯片研究和製造中心的申請。此項目價值10億英鎊（12.4億美元）。針對此事，美國國務院向英國發布了一個有關華為的最新警告。美國國務院在與CNBC分享的一份聲明中說：“我們敦促所有國家，特別是英國等盟國和夥伴，認真評估允許華為等不受信任的公司訪問敏感信息所帶來的長期影響。”

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美國國務院指出，中國通過“合法和非法手段，通過合作和欺騙的手段，通過投資、聯合研究和公然盜竊的手段，來獲取技術和知識產權”。

國務院還說，華為 “受制於一個專制政府”這一事實，意味着“不可能存在”信任。

國務院表示，各國需要能夠找到那些可信任的合作夥伴，這些夥伴不會對國家安全、隱私和知識產權或人權構成威脅。像華為這樣的公司受制於中國專制政府，就不可能有信任存在。因為這樣的政府“缺乏獨立司法或法治，無法有效禁止濫用數據”。

中國的國家情報法已經做出明確規定，所有的組織和個體都要對國安部的情報工作提供協助和合作。中國的反間諜法也規定，所有公司和公民都必須提供信息，不得拒絕。華為則一再否認向北京傳遞數據的指責，並堅稱自己獨立於政府。

蓬佩奧6月25日通過視頻參加德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）舉辦的布魯塞爾論壇（Brussels Forum）。他表示，有很多證據表明華為與中國之間的關係，但他不能在公開場合談論。不過他還是提到一些可以公開的信息。

蓬佩奧說，“如果你去中國境內華為商業大樓的頂層，那裡就會有中國（中國）安全部隊的工作人員。且中國（中國）法律要求，在中國任何時候索要任何數據（包括個人數據）時，華為就有法律上的義務將數據傳遞給中國。”

美國負責經濟事務的副國務卿基斯‧克拉其（Keith Krach）警告英國說，華為是 “中國（中國）政府的一部分”。他敦促英國 “必須把所有事情都放在中國共產黨咄咄逼人的策略下來看，因為所有一切的起點都是從中國共產黨開始的”。

克拉其向英國《泰晤士報》表示， “它們（中國）就是要拿到人才和技術。它們要從（劍橋）這個世界最頂級的大學拿到研究人員和人才。它們要把手伸向技術和知識產權，把這些都拿回中國。”

英國前首相托尼‧布萊爾（Tony Blair）表示，英國最終將在華為問題上站在美國一邊。

布萊爾在路透社的一個活動上說：“在任何觸及美國安全的事情上，我們很難不和美國站在一起。”