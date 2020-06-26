蓬佩奧：將向損害香港高度自治中共官員實施簽證限制

華盛頓宣布對中國官員的簽證限制。 美國國務卿蓬佩奧6月26日表示，美國將會對有損香港高度自治的一些現任及前任中共官員實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。

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蓬佩奧在聲明說：“今天，我宣布對所有要為損害香港高度自治負責及有份參與的現任和前任中共官員，實施簽證限制...特朗普總統承諾會懲罰打壓香港自由的中共官員，今天，我們據此採取行動。”他沒有在聲明中並點名針對哪些官員。

他說，中共透過宣布對香港有全面管治權、港區國安法立法、向特區政府施壓指控至少一位立法會議員行為不檢、拘捕民主派人士和取消親民主派候選人參選資格，加強削弱香港自治。他說，北京政府持續的行動損害其在《中英聯合聲明》的承諾和責任。

他呼籲中國履行容許香港高度自治的承諾，“美國將繼續檢視其權力以回應這些關注”。

美國參議院周四一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），呼籲制裁支持中國限制香港自治的人或公司。特區政府發言人26日晚上回應美國《香港自治法案》，指當中提及美國國會對香港事務的評論，“許多具有嚴重誤導性，更毫無事實根據”；法案的“制裁”對香港金融機構不具法律效力，港府促美方以負責任態度行事，避免採取可能會影響金融機構正常運作及客戶的舉動，聲稱如何在港落實一國兩制是中國內部事務，任何其他國家或國會都無權干預。