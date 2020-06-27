特朗普簽行政令 保護美國紀念碑和雕像

美國總統特朗普6月26日簽署了一份行政命令，旨在保護美國的紀念碑、紀念館和雕像，試圖破壞這些古跡者將面臨“長期監禁”。美國非裔男子喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死所引發抗議活動升級為暴力抗議後，歷史紀念碑和雕像變成了暴徒們攻擊的目標。

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在華盛頓DC，示威者拆除邦聯將領佩克（Albert Pike）的雕像；而座落在白宮附近、生前擁有奴隸的美國前總統安德魯·傑克遜（Andrew Jackson）雕像，也差點被示威者攻擊。

“我很榮幸地簽署了一項非常有力的行政命令，以保護美國的紀念碑、紀念館和雕像，並打擊近期的刑事暴力。”特朗普周五在推特上寫道。

他還強調，對偉大的美國施加這些非法行動的人，將被判以“長期監禁”。

特朗普總統譴責破壞歷史文物的暴力抗議者，“他們正在拆除雕像，褻瀆紀念碑並清除異己。這不是一個和平政治運動的行為；這是極權主義者和暴虐者以及不愛我們國家的人的行為”。

特朗普總統周五表示，取消了周末訪問他位於新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的高爾夫勝地的計畫，以便“確保法律與秩序得到執行”。

行政令說，政府的首要職責是確保國內安寧，捍衛公民的生命、財產和權利。在過去的5個星期里，公民、執法人員、政府財產以及林肯紀念堂等受人尊敬的美國紀念物受到了持續的攻擊。許多實施和支持這些行為的暴亂者、縱火者和左翼極端分子都明確表示，自己認同馬克思主義等意識形態。這種意識形態呼籲破壞美國政府制度。

行政令還說，無政府主義者和左翼極端分子試圖推行一種邊緣化意識形態，將美利堅合眾國描繪成一個根本不公正的國家，並試圖通過暴力和暴徒恐嚇，將這種意識形態強加給美國人。他們在街頭帶頭暴動，焚燒警車，殺害和襲擊政府官員以及那些保衛自己財產的企業主，甚至佔領了一個城市的一個地區，使法律和秩序讓位於無政府狀態。在動亂期間，無辜的公民也受到傷害和殺害。

行政令強調說：“個人和組織有權以和平方式主張拆除或建造任何紀念碑。但任何個人或團體都無權使用武力破壞、毀損或拆除任何紀念碑。”

據福克斯新聞報導，周五晚，美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）下令成立一個工作小組，以打擊反政府極端分子，特別點名那些支持極右翼“布加盧”（boogaloo）運動的人，以及那些支持激進左翼安提法（Antifa）的人。