美國大使批真主黨 黎巴嫩外長召見美國大使

美國大使謝伊受訪時談到黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）的勢力強大，黎巴嫩法官6月28日諭令禁止媒體報導謝伊的談話一年，不過，這項裁決遭到批評不具約束力和無法執行。黎巴嫩外長希蒂（Nassif Hitti）29日下午召見美國大使謝伊，要求其不要干涉他國內政。

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謝伊（Dorothy Shea）在沙特阿拉伯新聞頻道哈達斯電視台（al-Hadath）26日播出的訪問中表示，美國“非常關切真主黨扮演的角色”。她還表示：“真主黨挪用數十億美元，這些錢原本應該進入政府金庫，讓政府能夠推行迫切需要的經濟改革。”

美國把真主黨視為恐怖組織，但真主黨及盟友在黎巴嫩國會和內閣中佔多數。

黎巴嫩南部的一名法官28日發布命令，一年中禁止本國和外國媒體在黎巴嫩播報或發表謝伊的評論。這位法官說：“美國大使受訪時提及一個在國會和內閣中具有代表性的黎巴嫩政黨，這個政黨擁有廣大的群眾基礎。”

法官承認國際法給予外交官豁免權，但表示媒體可能會因為違反他的命令而遭受懲罰。

美國駐黎巴嫩大使館推文回應：“我們堅信言論自由，以及自由的媒體在美國和黎巴嫩扮演重要角色。”

美國國務院28日稍晚在華盛頓發表更強烈的回應說：“真主黨企圖打壓黎巴嫩媒體很可悲。甚至還想利用司法壓制言論自由和新聞自由，這太可笑了。我們和黎巴嫩人民站在一起，反對真主黨審查言論。”

黎巴嫩新聞部長薩馬德（Manal Abdel Samad）駁斥法官的命令說：“沒有人有權禁止媒體報導新聞。”