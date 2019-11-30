阿爾及利亞大選在即 民眾再度走上街頭

阿爾及利亞將於12月12日舉行總統選舉。前總統布特弗里卡今年四月在公眾壓力下辭職，而這次參與總統大選的五名候選人要麼曾在布特弗里卡的政府任職，要麼也是布特弗里卡的支持者，所以阿爾及利亞民眾周五再度湧入首都街頭，堅持當權派必須先下台，才能舉行總統大選。

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阿爾及利亞獨立選舉監督委員會本月2日宣布了參加總統選舉的五名候選人名單，他們是：阿前總理阿卜杜勒 馬吉德·特本、前總理阿里·本·弗利斯、前文化部長伊茲丁·米胡韋比、建設運動黨主席阿卜杜勒 卡德爾·本·格里納和未來陣線黨領導人阿卜杜勒-阿齊茲·貝萊德。

阿爾及利亞民眾擔心這場大選會鞏固與前總統關係密切的政治人物勢力。他們不願意看到選舉結果只是換湯不換藥。周五，民眾高呼“不會有選舉”的口號，並說“我們誓言不會停止”。這波空前的抗議潮延燒數月，撼動全國。在連續第41個周五的示威活動上，身穿制服及便服的維安人員湧入首都阿爾及爾，部署高壓水柱和清除路障車輛。目擊者表示，警方也動用催淚瓦斯對付年輕示威者。

法新社報道說，至少25人在周五的遊行前被捕。歐洲議會此前的決議表示，歐洲議會議員“強烈譴責有關當局任意且違法逮捕、拘留、攻擊及脅迫記者、工會成員、律師、學生、人權及公民社會捍衛者，還有所有和平抗議民眾”。