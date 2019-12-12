尼日爾1軍營慘遭猛烈恐攻 至少71士兵陣亡

尼日爾西部一軍營10日慘遭猛烈恐攻 至少71士兵身亡。根據本台(法廣)法語組報道，這也是這個馬裡邊界地帶從未有過的死傷慘重恐怖攻擊。

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尼日爾西部一軍營10日遭到自2015年以來的死傷最慘重的恐怖襲擊，數十名士兵身亡。

報道指出，尼日爾西部靠近馬裡邊界的伊納特斯鎮附近一軍營，10日遭到自從2015年以來的死傷最慘重的恐怖襲擊。數十名士兵身亡。

報道指出，這也是這個馬裡邊界地帶從未有過的死傷慘重恐怖攻擊。尼日爾國防部數據指出，至少71名軍人在攻擊中身亡，同時也制服許多攻擊者。

10日晚間，在伊納特斯鎮的軍營遭到數輛軍車載運的攻擊者的攻擊，其中包括了裝甲車及摩托車。攻擊者來自馬里北部的聖戰武裝分子。

尼日爾軍隊被恐怖分子從三方包圍夾攻，發生一些罕見暴力的戰鬥。參與這場戰役的尼日爾駐軍領袖及副主官看到他的手下士兵慘死情況。接着後援部隊抵達後，才擊退攻擊者。根據尼日爾國防部指出，攻擊造成71名軍人死亡，12人受傷，以及一些人下落不明。尼日爾國防部的聲明稿還指出，軍隊制服了許多恐怖分子。

報道指出，恐怖分子顯然精心預備這次的攻擊行動。他們一開火，就摧毀彈藥庫及傳輸中心，阻止尼日爾士兵進入彈藥庫，並切斷他們的對外聯繫。一直等到發動攻擊後的6小時，一輛聯繫車輛才在21時與80公里外的艾佑魯(Ayorou)鎮的軍營聯絡上，呼叫支援。