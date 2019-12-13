阿爾及利亞大選投票率不足40% 公民社會呼籲抵制

阿爾及利亞總統大選第一輪投票昨天12日在公民社會的反對和抵制下舉行。目前已知本土投票率超低，不足40%。該國公民社會不間斷舉行和平抗爭，呼籲人們抵制由現政權操縱的這次選舉投票。

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據法廣RFI法文部報道，昨晚投票結束後，阿爾及利亞獨立選舉機構宣布，本土投票率為39,93% 。法新社說，這個投票率比上次2014年布特福利卡第四次連任選舉的投票率低10個百分點，創下阿爾及利亞多元競選總統歷史的最低。阿爾及利亞獨立選舉機構宣布，在4300萬登記選民中，有960萬人參加了投票。

前總統布特福利卡10個月前在街頭抗議聲中宣布放棄競選連任之後，阿爾及利亞知識分子為核心的公民運動，曠日持久地上街遊行，要求前朝政府官員全部走人。呼籲進行一次沒有前朝政府操縱的總統選舉。

一位旅居法國的阿爾及利亞人向法廣介紹，在前總統布特福利卡放棄第五次競選總統後，阿爾及爾學界和法律界人士，與中輕年一代人，幾乎每天上街遊行。他們不斷揭發政府某高官的腐敗醜聞或各種貓膩，要求建立新時代的清明政治系統。警方和軍方為撇清干係，不斷逮捕被指控貪污的文職高官。

另一位旅法阿爾及利亞人說，警方一般不敢對學生動用暴力，因為全社會都在盯着看，保護這些年輕學子，不容許當局鎮壓他們。