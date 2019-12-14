阿爾及利亞前總理當選總統承諾對話

阿爾及利亞前總理塔布納（Abdelmadjid Tebboune）周五當選該國總統，他承諾與示威民眾對話和修改憲法。本次大選是在該國公民運動10個月的抗議和抵制下舉行的，投票率不足40%，創下歷屆大選投票率最低。

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阿爾及利亞國家選舉局周五宣布，現年74歲的塔布納先生在12月12日總統大選第一輪投票中當選，得票率為58.15％。

軍人出身的塔布納是前總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）的親信和忠粉，也是前總理。他非常不受示威民眾的待見。周五大批示威者再次湧入阿爾及爾市中心為新總統喝倒彩。示威者和網民嘲笑他是“可卡因總統”，影射他兒子在2018年5月因涉700公斤可卡因被扣案的權力尋租活動而受拘押事件。

31歲的公務員梅里姆（Meriem）對法新社說：塔布納比前總統布特弗利卡還糟糕。眾所周知，他是盜國賊之一。我們沒有投票，也不會支持他。

塔布納周五在贏得大選後的第一場記者會上發表講話表示，為建立一個新的阿爾及利亞，他願意向示威民眾伸出手，展開對話。他承諾將通過全民公投修憲…，並保證打擊腐敗。

前總統布特弗利卡今年4月在街頭抗爭壓力下，宣布放棄連任，給自己20年的總統生涯畫上句號。布特弗利卡之前多次連任，是因他終結了阿爾及利亞伊斯蘭血腥內戰，給國家和選民帶來安全。現在時過境遷，年輕一代越來越不容忍政府的腐敗和裙帶之風。示威者每個星期上街和平遊行，要求徹底改變，敦促前朝政府集體下課。呼籲重建一個新的，清廉的阿爾及利亞。然而，有分析說，布特弗利卡安排的接班團隊已在國家機器中根深蒂固。

法國總統馬克龍是第一個對特布博恩當選阿爾及利亞總統做出反應的外國元首。他表示“獲悉”阿卜杜勒·吉德·特布博恩的當選，呼籲當局與阿爾及利亞人民進行“對話”。

華盛頓方面則表示支持阿爾及利亞人“和平表達意見”的權利，同時也對這次選舉投票的過程表示祝賀。

這次選舉最終計票結果，將在對可能的投訴進行審查後，在12月16日至25日之間發布。