新冠病毒進入非洲的門戶:埃及 阿爾及利亞 南非

源於武漢的新冠病毒已經擴散到20對多個國家，柳葉刀雜誌與法國合作的一項研究顯示，由於中國與非洲大陸的貿易往來密切，新冠病毒進入非洲大陸的門戶很可能是與中國疫情省份空運頻繁的埃及，阿爾及利亞，南非。埃及已宣布確診非洲首例新冠病例。

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埃及在2月14日宣布確診的新冠病毒感染病例是目前非洲大陸發現的首例。英國醫學雜誌柳葉刀公布的一項研究結論指出，由於埃及，阿爾及利亞，南非與中國新冠疫區省份的空運交流量大，所以很可能成為新冠病毒進入非洲的門戶。

幸而這三國應對疫情的能力不算弱。據法國國家健康與醫學研究院(INSERM)表示，這三國都有能力迅速甄別和管理新病例。法國國家健康與醫學研究院參與柳葉刀雜誌這項研究建模工作。



在得出這些結論之前，研究人員對非洲各國輸入新冠病毒的風險一一進行評估。評估內容也包括各國的檢測和應對能力。



柳葉刀雜誌的這項研究指出，非洲其他一些國家，雖然輸入新冠病毒的風險較小，但由於醫療資源缺乏，令人擔憂一旦發生新冠病毒感染，會快速擴散。這些國家包括尼日利亞，埃塞俄比亞，蘇丹，安哥拉，坦桑尼亞，加納和肯尼亞。



法國國家健康與醫學研究院負責人Vittoria Colizza表示，這項研究可以警示那些容易受新冠疫情威脅的國家面對病毒的進入做必要的準備。