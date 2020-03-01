來自中國載有239人航班在肯尼亞遭抗議: 病毒-肯尼亞為什麼要與死共舞？

肯尼亞一家法院2月28日駁回該國政府讓中國航班進入該國不強制隔離的決定，裁決暫停來自中國的航班。南航載有239名乘客的航班從廣州飛抵肯尼亞引爆當地民眾和輿論的強烈抗議。

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據法新社發自內羅畢的消息，周三28日，一架載有239名乘客的南航航班從廣州飛抵肯尼亞。該國衛生部長僅要求機上的乘客自行隔離14天，而不是由當局安排強制隔離。這個消息激怒當地民眾，社交網絡和媒體都抗議肯尼亞政府對中國航班採取的寬鬆做法。周五，肯尼亞《每日民族報》頭條標題說“病毒：肯尼亞為什麼要與死共舞？”。



肯尼亞政府做出放縱來自中國的航班的決定後，該國的一名醫生和主要法律協會（Kenya Law Society）指控政府拿人命當兒戲，將政府告上法庭。



法官詹姆斯-馬卡（James Makau）做出臨時判決，下令暫停從中國廣州抵達的航班，期限10天，直到下次開庭。

這名法官還要求將周三抵達肯尼亞的所有旅客集中起來，送到該國一個軍隊醫療中心實施隔離，直到確認這些來自中國的乘客不是新冠病毒攜帶者。



中國駐肯尼亞大使館不久後在推特上表示，中國南航因客運量的下降，已經暫停了廣州，長沙和內羅畢之間的所有航班。



此前，在肯尼亞首都內羅畢郊外工業區的阿蒂河的河岸，出現一些戴口罩的中國公民，引發肯尼亞社交網絡的熱議。



一名議員呼籲民眾“向他們扔石頭，驅逐他們”。該議員說，如果政府無法為我們提供基本的健康保障，那我們就讓這些中國人留在自己的家中”。



中國大使館隨即作出回應稱，“堅決反對任何類似這名議員的不負責任甚至種族主義的言論。



肯尼亞總統烏胡魯-肯雅塔（Uhuru Kenyatta）則宣布立即成立一個管控冠狀病毒的委員會。



據法新社統計，截至3月1日國際標準時間上午11點，全球共有64個國家和地區出現新冠病毒疫情，87565人感染，其中2990 人病逝。



迄今為止，非洲大陸基本上沒受新冠病毒的威脅，只確診三個病例。上周五尼日利亞確認該國首例冠狀病毒病例，是撒哈拉以南非洲的首例。此外，最近幾天，在埃及和阿爾及利亞分別確診兩個感染新冠病毒肺炎的病例。



肯尼亞的私人醫療衛生系統是非洲大陸最好的系統之一，但對絕大多數居民而言，私人醫療系統過於昂貴。而該國的公共衛生系統運作不佳，有很多問題。



據肯尼亞主要醫生聯合會提供的數據，在肯尼亞，每17,000名患者只擁有一名醫生，距離世衛組織（WHO）建議的1名醫生覆蓋1000名患者差的很遠。