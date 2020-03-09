處於動蕩中的科特迪瓦可可豆產業

作為科特迪瓦商會成員的科特迪瓦可可加工者和出口商，自2月底以來，就發出警報。由於無法與跨國公司競爭購買可可豆，他們宣稱面臨破產的威脅。目前，商業談判正在進行中。

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如今，在科特迪瓦，50％出產的可可豆擁有可持續農業生產的證明，也就是說，這些可可豆的種植符合生產環境標準的規定。擁有認證的可可豆的售價要比普通的高，而且幾乎全部由在科特迪瓦的跨國公司收購，如百樂·嘉利寶、奧蘭國際、或是嘉吉，這主要是因為世界知名的巧克力製造商為可持續生產提供了獎金，如瑞士蓮，億滋，費列羅或是雀巢。幾乎所有的獎金都是先支付給這些跨國食品公司，再由這些跨國公司轉給中間商，但是獎金最後並沒有送到生產者的手中。

除此之外，科特迪瓦的企業還有另一個問題傷腦筋。據科特迪瓦商會秘書長介紹，“無論是科特迪瓦的還是國際的加工商或出口商，如果沒有獲得可持續生產獎金的話，就根本不可能購買未經認證的可可豆；因為所有的中間商都硬性要求購買普通可可豆的同時也必須購買認證過的可可豆。

如果這一情況不改變的話，科特迪瓦的出口商將無法履行其非認證可可豆的出口合同。因此，在科特迪瓦商會，代表國際公司的科特迪瓦咖啡、可可豆出口職業聯合會（GEPEX）和咖啡、可可豆管理委員會（CCC）之間，已經展開討論磋商。

目前，管理委員會正在實施的是2012年通過的一項改革，規定出口公司購買的可可豆數量如果超出了出口合同，多餘部分可以轉售給其他公司，以便後者能履行自己的合同。商會還要求“每年科特迪瓦的可可豆加工商和出口商擁有可持續認證可可豆總量的20％的配額，即年產百萬噸認證可持續可可豆中的20萬噸”。

出口職業聯合會在接受路透社採訪時表示，它不拒絕將多收購部分轉售給其他出口商，但還要求管理委員會批准追加出口合同。

科特迪瓦商人的另一個大問題是：這些跨國公司既是科特迪瓦公司的競爭對手又是他們的客戶。國際知名巧克力製造商和科特迪瓦的公司沒有直接聯繫，它們在非洲的採購是分包給跨國公司進行的。科特迪瓦商人希望這一狀況能夠改變。但在改變之前，磋商仍在繼續。