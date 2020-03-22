新冠蔓延非洲 世衛警告醫療匱乏恐釀災難

就在世界把目光聚焦在疫情新的重災區歐洲與美國之際，病毒則悄悄在非洲大陸蔓延。這裡的國家醫療健康系統普遍脆弱，疫情走勢令引發國際擔憂。

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世界衛生組織屢次強調，由於非洲國家“醫療匱乏是一個殘酷的現實”，應當格外小心新冠病毒在那裡的推進，需要最大限度做到“檢測，隔離，治療”。3月20日，世衛組織總幹事譚德賽呼籲“非洲應該醒過來”，“給非洲最好的建議就是準備面臨最差的局面，從今天開始”。但最基本的常洗手的防疫措施也無法在非洲廣泛推行，肯尼亞流行病學家耐里-亞特齊解釋道，“你要怎樣才能讓水資源匱乏地區的人常洗手？怎樣讓隨意搭建居住點的居民保持防疫社交距離”？南非醫療研究委員會主席格倫達-格雷也認為，“非洲多代同堂的家庭，你要他們如何保護脆弱的老年人？貧民窟的居民，你要他們如何用酒精免洗消毒液擦手？他們連吃飯都成問題...我擔心那些地區將會出現騷亂”。

除此之外，非洲多國健康系統已經在大力支撐艾滋病，結核病等感染病患者之外，餘力甚少。就連南非這個公共醫療系統在全非洲數一數二的國家，也只有不到1000個重症床位，其中160還是在私營醫院。而南非的人口是5600萬人。在津巴布韋的首都海拉爾，主要傳染病醫院裡重症病床數量為零。這也是為什麼雖然這個遭受經濟危機20年一蹶不振的非洲南部國家只查出兩人確診，總統姆南加戈瓦卻已上周已經宣布進入國家災難狀態。

截至巴黎時間3月22日凌晨3點，撒哈拉南部非洲國家記錄到6人死亡，其中布基納法索死亡4人，加蓬1人，毛里求斯1人，剛果共和國1人，剛果民主共和國1人。雖然多國政府已經頒布政令，禁止人們集會，同時關閉學校，酒吧，餐廳，限制尤其是航班等交通，但疫情依舊沒有停下腳步的跡象。

3月20日，撒哈拉南部非洲國家就已經有超過500人確診感染病毒，其中南非200人，在全非洲大陸感染人數排第一。21日，有17人確診感染的盧旺達宣布禁止所有不必要的出行，人們可以繼續採購食品，看病和去銀行。該國已經針對除了盧旺達公民回國之外的旅客全面封禁國境線，貨品則可以繼續流通。剛果共和國也在3月21日宣布緊急關閉全部國境線，而該國僅檢測出4人確診。安哥拉也在當天確診出兩例感染病例，已經和剛果民主共和國中斷人員往來。

撒哈拉以南非洲國家首個死亡病例是在布基納法索。該國截至目前共有4人死亡，確診人數75（包括四名部長），接受隔離觀察者604人，從本周末開始關閉國境線，並從晚7點到早5點實行宵禁。

非洲人口最多的國家尼日利亞在本周六也強化了防疫措施，實施半封閉管理，關閉兩個國際機場。尼日利亞人口最密集城市帶，同時也是非洲最大城市帶拉各斯坐擁人口2千萬，已經宣布從上周五起關閉所有酒吧，餐廳，夜店。禁令雖已下達，但這裡的人們打黑工的現象非常常見，在清真寺或者教堂聚集參加宗教活動也很頻繁，真正讓民眾限足，很難落實。

另外幾個法國重點關注的非洲國家還有塞內加爾，科特迪瓦。科特迪瓦目前有14起感染病例，塞內加爾則約有60人，已在本周六宣布限足，強調對違規者零容忍。該國周五曾准許大型宗教集會。