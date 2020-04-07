盧旺達政府官為幫助民眾面對新冠病毒不領薪

盧旺達的政府官員為了幫助民眾能面對新冠病毒不領薪水一個月。盧旺達由於採取禁足令的措施，對於那些最弱勢的民眾產生極大衝擊，也就是那些受到該國高失業率影響，以及糧食價格高漲衝擊的民眾。

廣告 繼續瀏覽後續

盧旺達政府4月5日晚宣布，部長及高官們放棄支領4月份的薪資。

這些錢將注入到協助那些因新冠病毒帶來的經濟危機受到最大衝擊的最貧困民眾的社會救援計畫中。這是盧旺達政府在4月5日晚間宣布的消息。

盧旺達總理愛德華·恩吉倫特，在一項公報中指出，政府決定 :除了目前所有已經主動提供的社會保護措施之外，所有政府成員，部長辦公室主任公家機關主管以及其他高級主管，都應該放棄領薪一個月。

恩吉倫特說：“這項犧牲是為了見證：在一個為防止新冠肺炎病毒擴散二嚴格強制禁足令的國家，政府當局與人民的《同心合一》”；他還說：我們團結一致，將可控制住疫情。但當局沒有明確說明，有多少政治人物、多少行政官員放棄1個月薪資，也沒說明希望藉此而能募到多少金額的助民金。

盧旺達是首先實施禁足令的非洲國家之一，3月21日開始嚴格實施禁足令，關閉所有商店，除非是那些絕對基本需要的商店，同時也停止公共交通的運行，以及禁止所有《非主要需求的出門不》。該措施最少進行到4月19日，但對於也那些受該國高失業率以及高漲的糧食價格影響的最弱勢民眾，所造成的衝擊最大。