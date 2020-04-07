非洲抗疫：多國批准用氯喹

非洲大陸被指可能是下一個武漢肺炎（Covid-19）病竈區域。非洲各國十分緊張。法國馬賽醫學教授拉烏爾（Didier Raoult）用氫氯喹治療武肺的試驗結果讓非洲鬆了一口氣。非洲多國開始用這種抗瘧疾藥抗擊疫情，取得成效。

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非洲多國三月份批准參照馬賽醫學教授拉烏爾團隊的實驗成果，用抗瘧疾藥氫氯喹治療冠狀病毒感染者。

這些政府允許本國醫生“出於對患者的同情心”，使用正在試驗的藥物治療病人，不必為此負擔法律責任。

目前已知，塞內加爾，布基納法索，喀麥隆，南非，馬達加斯加，摩洛哥，突尼斯等國已經開始用氯喹治療冠狀肺炎。

據法國世界報介紹，塞內加爾首都達喀爾的範恩醫院傳染科主任賽迪教授（Pr Moussa Seydi）4月2日向公眾宣布，氫氯喹可以縮短冠狀病毒肺炎的病程，療效讓他和他的團隊感到安心。接下來，他的團隊將在氫氯喹之外+抗生素阿奇黴素，以提高療效。

塞內加爾瘧疾專家索科納（Cheikh Sokhna）表示，非洲醫療資源不足，但非洲比誰都了解瘧疾藥物氯喹，這是非洲的強項。索科納醫生也是馬賽拉烏爾教師實驗室在塞內加爾的分支成員。

塞內加爾現有至少226個確診病例，其中兩例死亡。該國政府已與一間倒閉的制藥廠談判，準備生產更多的氫氯喹。

世衛組織非洲負責人米歇爾-姚表示，正在考慮氫氯喹氯在非洲的用藥量。他說，非洲的情況與歐洲和中國不一樣，用藥之前要考慮心臟病，艾滋病，結核病與營養不良等因素。

北非國家摩洛哥3月23開始給確診冠狀病毒感染者使用氯喹和氫氯喹+阿奇黴素。卡薩布蘭卡伊本-羅希德大學醫院（CHU Ibn Rochd）傳染病專家夏克布教授（Pr Abdelfattah Chakib）表示，氯喹的療效讓他們鬆了一口氣。他說，馬賽拉烏爾醫生團隊證明氯喹可以縮短病程。這樣醫院就可以騰出更多病床，避免發生某些歐洲國家的情況。但是夏克布教授也承認，他們沒有做對照組試驗，所以無法提供證明氫氯喹藥效的數據。目前摩洛哥官方確診病例1141例，死亡83人。

氯喹和氫氯喹被認為副作用輕微，之前幾十年間，一直是法國的非處方藥，但尼日利亞最近有3人因服用氯喹中毒，被送進醫院。馬賽醫學教授拉烏爾表示，他不建議一般人用這種藥給自己治病治。

目前全球武漢肺炎covid-19的確診病例超過136萬，其中死亡75945人。