薩赫勒地區難民營籠罩新冠病毒威脅

在薩赫勒地區，新冠狀病毒的威脅籠罩着當地難民營。雖然在馬里、布基納法索、尼日爾的流離失所難民中，直至目前，還沒有官方宣布的新冠病毒案例，但是要caiqu 隔離障礙封鎖措施是非常困難的。

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一名家庭的祖父巴里向法新社指出，如果在難民營有新冠病毒，那將是一場災難。他也警惕暗示在巴馬科難民營新冠病毒的危機。自從逃離戰爭以來，他們一家23名成員生活在那裡。法新社指出，這名祖父是有理由擔心的，因為難民營接納的這些逃離衝突或迫害者都屬於地球上處境最脆弱的人群。尤其是在薩赫勒這地區，是全球最貧困地區之一。

老祖父指着帳篷里向法新社說，你看我們只有一個床墊、幾個鍋子。你想象一下，如果這一家人中有一人感染新冠病毒，結果會如何？

許多人沒有其他選擇，只能從難民營附近的馬路逃往臨近城市，或者越過邊界；但這還得附近有公路。他們生活在臨時設立的難民營，生活依賴救濟，供水很少，衛生條件受限制，糧食是等待一批一批到貨才有。距離巴馬科機場幾公里的色努難民營人道工作者撒雷拉警報說，更大的挑戰是，這裡很多人根本無法了解新冠病毒是什麼。

從馬里首都逃出來的民眾居住的3個難民營當中，無口罩、無手套，只有一個協會提供的幾個洗手用品。他們教導民眾，利用自己的圍巾保護自己。因為他們根本沒錢，去藥房花38歐元買一盒口罩。

目前，馬里已宣布有47個新冠病毒感染病例，5人死亡；布基納法索364感染案，18人死亡；尼日利亞253案例，10人死亡。直至目前，在薩赫勒難民當中，尚未有官方正式宣布的新冠病毒案例。但人道工作者指出，13人至15人擠在只有5平方米的空間生活在一起，實在很難做到彼此保持距離。