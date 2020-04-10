新冠病毒南薩赫勒經濟衰退糧食危機陰影籠罩

新冠狀病毒導致南薩赫勒非洲國家面臨經濟衰退和糧食危機的威脅，這是世界銀行9日提出的警告 。根據世銀數據，南非、安哥拉和尼日利亞將是受影響最嚴重的國家，其國內生產總值預計收縮6％至7％，預估將有2000萬失業大軍。

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世界銀行9日警告說，冠狀病毒大流行可能使薩赫勒以南非洲在2020年陷入衰退，這是25年來的首次。世界銀行同時還警告了將有“糧食危機”的風險。世銀的非洲首席經濟學家澤法克（Zeufack）在華盛頓的新聞發布會上說：“自第二次大戰以來，世界還從未遇上這種情況。”

世界銀行在其報告中指出，儘管迄今為止非洲大陸尚未受到新冠病毒的影響，但非洲對2020年的經濟預測仍然很糟糕。這個世界上最貧窮的大陸版塊，迄今為止，官方記錄的新冠病毒死亡病例只有577例，而全球範圍內則已達到將近90,000個死亡案例。

薩赫勒以南地區的經濟增長“將會從2019年的增長 2.4％，驟然大幅下降至2020年的負成長百分之2.1至5.1％之間，這是該地區25年來的首次衰退”。

總部位於華盛頓的世界銀行警告說，南非、安哥拉和尼日利亞將是“遭受這場危機打擊最大的國家”，可預測4其GDP收縮率為6％至7％。

世銀經濟學家澤法克還說，將會有近2000萬個工作崗位受到威脅，情況之所以“如此嚴重”，那是因非洲正面臨著健康危機、經濟危機和潛在的糧食危機。 根據世銀預測，非洲大陸的農業生產到2020年可能會收縮2.6％至7％。

世銀並建議非洲各國政府“通過專註於衛生系統來挽救生命”，同時迅速採取措施以最大程度地減少食品供應鏈中的干擾”。

包括樂施會和救助兒童會在內的一百個組織和非政府的人道救援組織，本周早些時候都向國際貨幣基金組織和世界銀行指出：若沒有針對這些世界上最貧窮國家面臨冠狀病毒大流行的迅速支持計畫，全球將有五億人口陷入貧困。